Флорида забрани пускането на балони в околната среда

В ъв Флорида приеха закон, който забранява умишленото пускане на балони в околната среда, за да се преборят с изхвърлянето на отпадъци и да защитят дивата природа. Законопроектът, приет от Камарата на представителите и Сената на Флорида, сега ще се отправи към бюрото на губернатора Рон Десантис, за да бъде подписан. Ако всичко е наред, той ще влезе в сила на 1 юли.

Понастоящем пускането на повече от 10 балона в рамките на 24 часа е незаконно според щатското законодателство. Със законопроект 321 на Камарата на представителите, както е известен новият закон, обаче пускането на балони на открито ще се счита за нарушение на закона за боклука, като глобите за нарушителите над 6-годишна възраст ще достигат 150 долара.

Според USA Today Флорида ще се присъедини към няколко други щата - Аризона, Калифорния, Кънектикът, Кентъки, Мейн, Мериленд, Тенеси и Вирджиния - които също са ограничили пускането на балони на открито.

Florida Aims To Make Balloon Release Illegal To Protect Wildlife From Litterhttps://t.co/Sjbu5IADVT