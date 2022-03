Нов вид костенурка е открит в Галапагос чрез ДНК

Д НК проучване разкри, че гигантските костенурки, които обитават галапагоския остров Сан Кристобал, спадат към нов вид, който все още не е идентифициран от науката, предаде Франс прес, позовавайки се на еквадорското министерство на околната среда.

"Видът гигантска костенурка, който обитава остров Сан Кристобал, известен досега на науката като Chelonoidis chathamensis, генетично съответства на различен вид", написа в Туитър министерството.

DNA analysis of century-old tortoise bones leads to major discovery!



New research by scientists from Galápagos Conservancy and more revealed that the living Giant Tortoise species on San Cristóbal Island isn't what we thought.



