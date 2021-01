Физик твърди, че през 2017 е открит извънземен живот

А вторитетен физик от Харвардския университет твърди, че космическият обект Оумуамуа, който премина през 2017 г. през Слънчевата система, е "първият признак за интелигентен извънземен живот", съобщи АФП.

Приличащият на пура космически обект развълнува много астрономите и мнозина го приписаха на извънземен интелект.

Ави Льоб, който ръководи катедрата по астрономия в Харвардския университет, е пламенен защитник на тази идея, която развива в книга, публикувана по цял свят.

"Ако имам право, това ще е най-голямото откритие в историята на човечеството", заявява той в рекламата на френския му издател "Сьой".

Ави Льоб е специалист по черни дупки. В "Първият признак за интелигентен извънземен живот" той се връща към откриването на Оумуамуа през октомври 2017 г.

Космическият обект е с дължина 400 м и широчина 40 м. Засича го телескопът Pan-STARRS1 на Хавай. Скоростта му е толкова голяма, че може да идва от далечна звезда.

Currently Oumuamua is somewhere between the orbits of Uranus and Neptune — it hasn’t left the Solar System yet. pic.twitter.com/xjFKitAKZX