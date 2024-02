Филмът "Дахомей" спечели "Златна мечка" на "Берлинале"

Ф илмът "Дахомей" на режисьорката Мати Диоп спечели "Златна мечка" за най-добър филм на 74-ото издание на "Берлинале". Голямата награда на фестивала бе обявена от директорите на "Берлинале" Мариете Рисенбек и Карло Шатриан, за които това е последното издание начело на фестивала.

Документалният "Дахомей" на френско-сенегалската режисьорка Мати Диоп се фокусира върху реституирането през ноември 2021 г. на 26 произведения, заграбени от френските колониални сили от Бенин през 1892 г. Той бе избран от международно жури под ръководството на мексиканско-кенийската актриса Лупита Нионго, която е първият чернокож председател на журито на "Берлинале".

