Водният ад в Бразилия взе десетки жертви

Б роят на загиналите от циклон, който отприщи проливен дъжд и наводнения в Южна Бразилия, се е увеличил до най-малко 36, съобщиха властите, докато регионът се подготвя за още по-лошо време. Тъй като наводненията принудиха някои жители да се катерят по покривите си, задействана бе голяма спешна операция, в която над 1000 души чакат спасение.

Бурите, които започнаха в понеделник, оставиха цели квартали потопени в южния щат Рио Гранде де Сул. „Водата се повиши толкова бързо, че дори нямах време да взема нещо със себе си. Загубих всичко“, каза Пауло Роберто Нето Варгас, жител на тежко засегнатия град Рока Салес, където служителите на спешната помощ извадиха шест тела. "Имаше толкова много хора, които крещяха, викаха за помощ. Ние сме живи само благодарение на Бог", каза той пред AFP.

Enchente no Vale do Taquari: o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul desde 1959 está relacionado com a crise climática? 🧶pic.twitter.com/rbIj5ya6Xb