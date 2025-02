ФБР съкращава персонала си

Ф едералното бюро за разследване (ФБР) започна широкообхватни съкращения на персонала в петък, съобщиха пред Ройтерс три източника на фона на предприемането на бързи мерки от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп за реорганизиране на водещата правоприлагаща агенция.

Най-малко петима високопоставени служители на ФБР в големи градове на САЩ - Маями, Филаделфия, Вашингтон, Ню Орлинс и Лас Вегас - са получили нареждане да подадат оставка или ще бъдат уволнени, съобщи един от източниците на Ройтерс.

