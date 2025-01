Администрацията на Тръмп поиска ръководството на ФБР да подаде оставка

А дминистрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от редица високопоставени служители на Федералното бюро за разследване (ФБР) да подадат оставка или да се пенсионират, като в противен случай ги е заплашила с уволнение. Това съобщи телевизионният канал CBS, позовавайки се на три свои източника.

