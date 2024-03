Русия: Кървава терористична атака! Поне 40 загинали и над 100 ранени

Н еизвестни откриха стрелба в концертна зала в руския град Красногорск, в Московска област, в началото на концерт на група "Пикник" хората се евакуират. Има жертви и ранени.

Информацията съобщиха оперативните служби в Русия, цитирани от ТАСС.

"Не разполагаме с информация за жертви или ранени българи при терористичната атака край Москва", съобщи външният министър в оставка Мария Габриел.

"Неизвестни са открили огън в "Крокус Сити Хол". В момента хората се евакуират", посочиха от службите. Засега не е известно какво е станало с нападателите, колко са били и дали атаката не продължава. Видеа от охранителни камери показват хора с камуфлажни дрехи.

ТАСС обяви, че загиналите са поне 40, а ранените най-малко 100.

По предварителни данни стрелбата може да е била извършена с автомат. От руската Федерална служба за сигурност потвърдиха, че има жертви и ранени.

Има информация за пожар и взрив в комплекса на залата. Специални полицейски части, както и пожарникари са изпратени на мястото на инцидента. В горящата сграда все още има хора. По-късно втори взрив е чут в концертната зала.

Пожарът е с висока степен на сложност. Около една трета от сградата е обхваната от огън, излиза гъст черен дим, посочва кореспондентът на ТАСС. Извършва се евакуация на хората - пожарникари свалят бедстващи от покрива, като досега са евакуирани около 100 души.

Музикантите не са пострадали по време на стрелбата, съобщиха пред ТАСС служители на реда.

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов обяви създаването на кризисен щаб.

Областният губернатор Андрей Воробьов потвърди, че над 70 екипа на Бърза помощ са пратени към мястото и помагат на пострадалите. Хеликоптер се е включил в усилията да се изгаси пожарът.

Движението по Московския околовръстен път в района на бедствието е затруднено.

Кметът Собянин отмени всички публични събития в Москва през уикенда. В съседния Подолск са отменени всички масови събития.

"Кървава терористична атака! Цялата световна общност трябва да осъди това отвратително престъпление!", написа в Телеграм говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

От САЩ Белият дом изрази съболезнования за стрелбата.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh