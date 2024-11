Евтаназия с "капсулата за самоубийство" в Швейцария, има задържан

С ъздателят на „капсулата за самоубийство“ и активист за правото на смърт наскоро оспори твърденията за удушаване, отправени към неговата компания.

Филип Ницке, основател на правозащитната група Exit International, заяви в сряда, че макар да не е присъствал физически на смъртта на американка, използвала капсулата „Сарко“ на 23 септември в гора в Северна Швейцария, той е станал свидетел на събитието чрез видеопредаване на живо.

Ницке нарече „абсурдни“ твърденията, че първият регистриран потребител на устройството, жена от САЩ, може да се е удавила, вместо да използва машината.

Ницке потвърди, че устройството е функционирало по предназначение по време на първата и единствена употреба.

Creepy photo shows a Sarco suicide pod used by a 64-year-old American woman to end her life at a private forest retreat in Switzerland.



The pod allows users to press a button, leading to a ‘peaceful death’ within minutes.



Although euthanasia is illegal, Swiss law permits… pic.twitter.com/oQ4wiWvsKn