Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Сравнихме цените на храни за година – какво се промени

Внимание, нова измама при покупка на кола - българи остават без автомобили и пари

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Обирът на инкасо автомобил в Ихтиман: Какво се знае до момента

О пасно студено остава времето в България. За първия работен ден от седмицата отново е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно ниски температури. Предупреждението е в сила за всички области.

При жълт код за ниски температури от НИМХ съветват: „Бъдете внимателни – очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници“.

Прогнозата за опасно студено време на НИМХ Източник: НИМХ

През следващото денонощие ще остане студено с минимални температури между -12 и -7 градуса, максимални – между -5 и 0 градуса. Малко по-високи ще са температурите в крайните югозападни райони и по южното крайбрежие на морето.

Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток, в Източна България – от север. Облачността над Северна България ще бъде значителна и в източната част ще прехвърча сняг. Над Южна България ще бъде предимно слънчево, в нощните часове на места с временни увеличения на облачността. Атмосферното налягане още малко ще се повиши и ще бъде значително по-високо от средното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около -3 градуса, на 2000 метра – около -9 градуса.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от -3 градуса в северните райони до 2 градуса към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7-9 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Прогнозните температури на НИМХ за понеделник, 19 януари Източник: НИМХ

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се смени с югоизточен. Ще преобладава слънчево време, след обяд от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще бъдат между -10 и -5 градуса, а максималните – от -2 до 3 градуса.

В сряда ще преобладава облачно време и на много места в Южна България и Предбалкана ще превалява сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.