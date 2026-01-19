Свят

Синът на последния ирански шах се зарече да се завърне в Иран

Реза Пахлави обаче не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в страната

19 януари 2026, 08:24
Източник: AP/БТА

Р еза Пахлави, синът на последния иранския шах, който беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г., се зарече да се завърне в Иран от изгнание в САЩ, предаде ДПА.

Той обаче не посочи конкретни срокове и все още не е ясно дали ще му бъде позволено да влезе в Иран, и какви последствия го очакват там като опозиционен политик, посочва ДПА.

Синът на шаха очаква преврат в Иран: Само въпрос на време

В края на декември в Иран избухнаха протести срещу задълбочаващата се икономическа криза и растящата инфлация, които бързо ескалираха в по-широки демонстрации срещу властите в Ислямската република.

Пахлави заяви в видео послание в X, че "народът на Иран иска нов, надежден път" напред.

"Битката в Иран днес е между окупация и освобождение. Иранският народ ме призова да поема водачеството. Аз ще се завърна в Иран", написа той.

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

"Иранците предприемат действия на място и сега е време международната общност да се присъедини към тях", каза Пахлави.

"Ще се завърна в Иран. Народът на Иран се е надигнал, за да си върне страната. Историята ще почете онези, които застанат на тяхна страна", добави той.

Престолонаследникът в изгнание, който иска да промени Иран: Кой е Реза Пахлави?

Пахлави, който беше определен за престолонаследник от баща си, покойния шах на Персия Мохамад Реза Пахлави, живее в изгнание в САЩ от десетилетия, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
