Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

П родажбите на Mercedes спаднаха с 9% миналата година, резултат от наложените мита от президента Тръмп, складови наличности и засилена конкуренция в Китай. Предвид тези препятствия, не е изненадващо, че компанията търси допълнителни източници на приходи. И инвестира в бетон, но не като в „Манастирски ливади“, пише CarМarket.bg.

Един от най-любопитните е новият проект Mercedes-Benz Places в Дубай. Това ще бъде вторият подобен проект на компанията в града и един от малкото в световен мащаб. Известен като Mercedes-Benz Places Binghatti City, това трябва да се превърне „град в града“.

Източник: Mercedes-Benz Media

Макар да звучи грандоманско, няма шега, проектът включва повече от 13 000 жилища, разпределени в 12 сгради, централната от които небостъргач. Говорим за жилищна площ от над 9 млн. квадратни метра площ.

Проектиран да постави „нов стандарт за ексклузивен, интегриран градски живот“, проектът ще се състои от стъпаловидна централна кула, наречена Vision Iconic. Тя ще бъде оградена от 11 правоъгълни сгради, които смътно наподобяват висок клас компютърни кутии. Mercedes не казва много за тях, но твърди, че ще изразяват „чувствена чистота“, каквото и да значи това.

Автомобилният производител отбеляза, че всяка сграда ще бъде кръстена на автомобилна концепция, така че ще има имена като Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex и Vision Mercedes-Maybach 6.

На този етап се все още информацията за комплекса е оскъдна. Озеленяването ще играе важна роля в развитието на комплекса, тъй като откритите площи са „замислени като светилище на елегантност и спокойствие, където природата и иновациите се сливат“.

Като оставим настрана маркетинговата хипербола, бъдещите жители ще могат да се наслаждават на Grand Promenade, както и на Picnic Grove и Meadow Pavilion. Към тях може да добавим Crown Arena и семейни зони, наречени Little Marvels и Aqua Joy. Последната ще предлага семейни басейни, infinity басейни и и други водни атракции.

По темата за удобствата, Mercedes обещава „най-съвременни фитнес зали, йога капсули, открити тренировъчни площадки и писти за джогинг“. Към тях ще се присъединят и различни клубове, включително такива, посветени на стрелба с лък, фехтовка, катерене и пилатес.