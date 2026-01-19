Любопитно

Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

Проектиран да постави „нов стандарт за ексклузивен, интегриран градски живот“, проектът ще се състои от стъпаловидна централна кула, наречена Vision Iconic

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

19 януари 2026, 07:35
Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби
Източник: Mercedes-Benz Media

П родажбите на Mercedes спаднаха с 9% миналата година, резултат от наложените мита от президента Тръмп, складови наличности и засилена конкуренция в Китай. Предвид тези препятствия, не е изненадващо, че компанията търси допълнителни източници на приходи. И инвестира в бетон, но не като в „Манастирски ливади“, пише CarМarket.bg.

Един от най-любопитните е новият проект Mercedes-Benz Places в Дубай. Това ще бъде вторият подобен проект на компанията в града и един от малкото в световен мащаб. Известен като Mercedes-Benz Places Binghatti City, това трябва да се превърне „град в града“.

Източник: Mercedes-Benz Media

Макар да звучи грандоманско, няма шега, проектът включва повече от 13 000 жилища, разпределени в 12 сгради, централната от които небостъргач. Говорим за жилищна площ от над 9 млн. квадратни метра площ.

Проектиран да постави „нов стандарт за ексклузивен, интегриран градски живот“, проектът ще се състои от стъпаловидна централна кула, наречена Vision Iconic. Тя ще бъде оградена от 11 правоъгълни сгради, които смътно наподобяват висок клас компютърни кутии. Mercedes не казва много за тях, но твърди, че ще изразяват „чувствена чистота“, каквото и да значи това.

Автомобилният производител отбеляза, че всяка сграда ще бъде кръстена на автомобилна концепция, така че ще има имена като Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex и Vision Mercedes-Maybach 6.

На този етап се все още информацията за комплекса е оскъдна. Озеленяването ще играе важна роля в развитието на комплекса, тъй като откритите площи са „замислени като светилище на елегантност и спокойствие, където природата и иновациите се сливат“.

Като оставим настрана маркетинговата хипербола, бъдещите жители ще могат да се наслаждават на Grand Promenade, както и на Picnic Grove и Meadow Pavilion. Към тях може да добавим Crown Arena и семейни зони, наречени Little Marvels и Aqua Joy. Последната ще предлага семейни басейни, infinity басейни и и други водни атракции.

По темата за удобствата, Mercedes обещава „най-съвременни фитнес зали, йога капсули, открити тренировъчни площадки и писти за джогинг“. Към тях ще се присъединят и различни клубове, включително такива, посветени на стрелба с лък, фехтовка, катерене и пилатес.

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarМarket.bg    
Mercedes-Benz Places Дубай Инвестиции в имоти Жилищен комплекс Град в града Небостъргач Луксозно жилище Удобства Binghatti City Диверсификация
Последвайте ни
Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Тежка влакова катастрофа в Испания, много жертви и ранени

Тежка влакова катастрофа в Испания, много жертви и ранени

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

Любопитно Преди 1 час

Това повдига интересни въпроси за това как животът се запазва в някои от най-отдалечените и понякога най-тъмните региони на планетата

.

Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота

Любопитно Преди 1 час

Редовните упражнения понижават кръвното налягане и холестерола и намаляват риска от инфаркт или инсулт

,

Двама загинали и 66 ранени при експлозия в завод за стомана в Северен Китай

Свят Преди 10 часа

Експлозията е станала следобед във завод на компания "Баоган Юнайтед Стийл" в град Баотоу, в автономния район Вътрешна Монголия

.

Членове на банда в Гватемала убиха седем полицаи след акция в затвора

Свят Преди 10 часа

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Свят Преди 10 часа

Не е ясно дали Индия ще се присъедини към инициативата

Фицо приветства ядрено споразумение със САЩ след среща с Тръмп

Фицо приветства ядрено споразумение със САЩ след среща с Тръмп

Свят Преди 11 часа

Срещата е първата между Фицо и американския президент след завръщането на Тръмп на поста миналата година

.

Предотвратиха „ало” измама срещу възрастна жена от Бургаско

България Преди 11 часа

Задържан е един от измамниците, а разследването по случая продължава

.

Обща позиция на осемте европейски страни, заплашени с мита от Тръмп

Свят Преди 11 часа

В нея те потвърждават подкрепата си за суверенитета на Дания и Гренландия

Сирийският президент обяви споразумение с кюрдите, включващо примирие

Сирийският президент обяви споразумение с кюрдите, включващо примирие

Свят Преди 12 часа

След среща с американския пратеник Том Барак, Шараа заяви в президентския дворец в Дамаск, че „препоръчва пълно примирие“

,

Чили обяви бедствено положение: Горски пожари взеха 16 жертви, хиляди се евакуираха

Свят Преди 12 часа

Чилийската агенция за справяне с бедствията съобщи, че близо 20 000 души са евакуирани, а най-малко 250 къщи са унищожени

,

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

България Преди 12 часа

Радослав Христов разказа, че за кратко време научил дори адресите на разпространителите

.

Проливни дъждове в източна Австралия предизвикаха внезапни наводнения

Свят Преди 13 часа

Спасителните екипи са реагирали на повече от 1400 инцидента в целия щат от началото на дъждовете в събота

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Свят Преди 13 часа

Сирийските войски продължават да напредват, въпреки призива на Централното военно командване на САЩ да спрат

Снимката е илюстративна

Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 13 часа

Видеото се разпространява в социалните мрежи

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия

Свят Преди 13 часа

Няма съобщения за щети

.

Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Свят Преди 14 часа

Белият дом определи информацията като "подвеждаща" и заяви, че няма минимална членска такса за присъединяване към Съвета за мир

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 19 – 25 януари: Решения, вътрешна сила и подреждане на приоритетите

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 19–25 януари

Edna.bg

Шок за Барселона, Реал Сосиедад спря каталунците в голяма драма

Gong.bg

Сенегал потопи в сълзи Мароко и стана повелител на Африка!

Gong.bg

Седмицата започва с ледено време

Nova.bg

От продавач на чай и сладолед до охранител: Предишните професии на световните лидери

Nova.bg