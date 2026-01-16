Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Любопитно

Днес отбелязваме поклонение на честните вериги на Свети първовърховен апостол Петър. Почитаме и паметта на преподобния Ромил Бдински и на свещеномъченика Дамаскин Габровски

16 януари 2026, 06:55
Източник: iStock/Getty Images

Д нес отбелязваме поклонение на честните вериги на Свети първовърховен апостол Петър. Свети апостол Петър бил хвърлен в тъмница и окован с две железни вериги по заповед на цар Ирод. През нощта, когато той спял между двама воини, ангел Господен го разбудил и го извел от тъмницата. Железните вериги паднали от ръцете на апостола. Няколко от вярващите взели тайно тези вериги, за да ги съхраняват, а самият първовърховен апостол веднага тръгнал за проповед на словото Божие в другите страни и не се завръщал в Иерусалим.

На 16 януари почитаме и паметта на преподобния Ромил Бдински и на свещеномъченика Дамаскин Габровски.

Преподобният Ромил бил родом от град Видин. При кръщението бил наречен Руско. Получил добро образование и родителите му искали да го задомят, но той жадувал за духовен живот и избягал в столицата Търново. Там в манастира „Св. Богородица Пътеводителка“ бил подстриган за монах с името Роман. С голямо усърдие изпълнявал монашеските си задължения, образовал се допълнително и бил за пример на останалите монаси.

А когато чул, че великият подвижник на безмълвието (исихазма) преподобният Григорий Синаит дошъл да живее на българска земя в местността „Парория“ (на границата между България и Византия, вероятно в Странджа планина), Роман отишъл и станал негов ученик. Подвизавал се в постоянна молитва и усвоил исихастката духовност.

В Парория Роман приел велика монашеска схима с името Ромил. Но вече османските турци навлезли в Тракия и след битката при Черномен (или Чирмен) в 1371 г. положението станало много несигурно. Монасите се разпилели да се спасяват от нашествениците. Ромил заминал за Атон, но скоро отишъл още по-далече – в град Авлона (близо до Драч, Албания), а оттам – в Раваница (Сърбия), в манастира „Св. Възнесение“. Там и починал на 16 януари 1375 г.

Свещеномъченикът Дамаскин, родом от Габрово, бил Хилендарски монах и игумен. По манастирски дела той отишъл в Свищов в метоха на своя манастир. Но там някои турци, които имали парични задължения към манастира, вместо да се издължат, наклеветили монаха, че имал връзки с някаква туркиня. Когато го завели в съда, кадията разбрал, че монахът е несправедливо обвинен.

Но събралата се тълпа поискала той да приеме исляма или да бъде обесен. Преподобният Дамаскин твърдо заявил, че е християнин и никога няма да се отрече от вярата си в Христос. Тогава му вързали ръцете отзад, повели го и го обесили на 16 януари 1771 г.

На 16 януари имен ден празнуват всички, които носят името Ромил, Ромила и производните им. 

Народни поверия и обичаи на този ден:

Поверията са свързани с обездвижване на болести, особено при добитък, и с прекъсване на лоши връзки, тъй като символизира освобождението от веригите на апостол Петър, на този ден се избягва работа. 

  • Здраве на добитъка: Празникът е важен за здравето на животните; в някои райони, като Русенско, се празнува три дни (16-18 януари).
  • Забрана за работа: На този ден не се работи, за да не „свързват” човека с болести или лоши дела.
  • Символика на веригите: Вярва се, че както Петър се е освободил от веригите, така и хората могат да се „освободят” от болести, лоши връзки или други окови.
Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
