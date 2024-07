Убийство и самоубийство: Разследват смъртта на хората, открити мъртви в луксозен хотел

П олицията смята, че гражданин на САЩ е отговорен за ужасяващото престъпление, оставило шестима души мъртви в луксозна тайландска хотелска стая, след като са пили кафе с добавен в него цианид, съобщава Daily Mail.

Смята се, че 56-годишната Шерин Чонг е отровила себе си и още петима души, след като е натрупала огромни дългове, свързани с инвестиция в болница в Япония, според полицейски източници, цитирани от виетнамски медии.

Твърди се, че тя е убедила семейна двойка и две други жертви да вложат средства в проекта, но според съобщенията те са загубили около 10 милиона бата - приблизително 280 000 долара.

Починалите - трима мъже и три жени на възраст между 37 и 56 години - за последно са били видени живи, когато храната е била доставена в стаята им в понеделник следобед (15.07.2024 г.)

Те са намерени мъртви 24 часа по-късно в 17:00 местно време във вторник, като са били отровени от Чонг, смятат разследващите.

Тестовете след смъртта са потвърдили, че следи от цианид са открити в чашите и в телата на жертвите, двама от които - включително Чонг - са американски граждани.

„Убедени сме, че един от шестимата намерени мъртви е извършил това престъпление“, каза Нопасин Пунсават, заместник-началник на полицията в Банкок, цитиран от Daily Mail.

Генерал-лейтенант от полицията Тити Саенсанг казва: „Това не е самонараняване – някой е причинил смъртта. Проследяваме всяка тяхна стъпка, откакто са слезли от самолета."

Началникът на съдебната полиция генерал-лейтенант Трайронг Пиупан казва, че масово самоубийство е малко вероятно, тъй като някои от жертвите са уредили бъдещи ангажименти за пътуването си, като екскурзоводи и шофьори.

Той добавя, че телата не са били на едно и също място - някои са били в спалнята, други в хола - което предполага, че те не са консумирали съзнателно отрова.

Петима от загиналите, които са се регистрирали в хотела, са посочени от полицията като Чонг, Ти Нгуен Фуонг, Ти Нгуен Фуонг Лан, Дин Тран Фу и Хунг Данг Ван.

Шестият, който не е регистриран да живее при тях, не е посочен.

Тайландските власти за случая с виетнамците, открити мъртви в луксозен хотел: Това е частна афера

Служителите на полицията посочват, че седмият човек, чието име е част от хотелската резервация, е идентифицирано от полицията като брат или сестра на една от шестте жертви, които са напуснали страната на 10 юли. Полицията смята, че седмият човек не е замесен в смъртта.

Мистериозните обстоятелства около смъртта на тримата мъже и трите жени подхраниха слухове, като няколко местни медии първоначално съобщиха за инцидент с масова стрелба. Снимки, разпространени от полицията на безкръвно местопрестъпление, показват чинии с недокосната тайландска храна и два термоса с чаши.

Жертвите са резервирали няколко стаи в луксозен хотел, а някои са отседнали на различен етаж от стаята, където са намерени мъртви, казва комисарят на столичната полиция Тити Саенсаванг.

Първоначалните аутопсионни резултати показват, че телата съдържат цианид и имат лилави устни, което предполага, че са били отровени и страдат от недостиг на кислород. Полицията казва, че няма признаци на борба и че обитателите на стаята, където са намерени телата са опаковали багажа си.

Телата са открити от камериерката, която е отишла в стаята, след гостите на хотела не са напуснали стаята.

Персоналът е забелязал една от жертвите да поръчва храната предишния ден, а кадри от охранителната камера показват как останалите пристигат един по един малко след това.

Комисарят на столичната полиция добавя, че смъртта изглежда е настъпила около 24 часа преди полицията да пристигне на място във вторник вечерта, след като е била извикана от персонала на хотела.

Министър-председателят на Тайланд Срета Тависин незабавно нареди разследване на смъртта и лично посети хотела вчера, за да обсъди случая със следователите.

Икономиката на Тайланд е силно зависима от туризма и Тависин казва, че не иска мистериозните смъртни случаи да повлияят негативно на имиджа на страната като гостоприемна дестинация за туристите.

Някои от шестимата чужденци изглежда са били на първото си пътуване до Тайланд, докато други са посетили страната за първи път. Твърди се, че Чонг е посетил Тайланд около пет пъти с американска виза.

Министерството на външните работи на Виетнам потвърди, че четирима от загиналите са виетнамски граждани и посолството му в Тайланд комуникира тясно с властите.

„Надяваме се семействата на жертвите скоро да преодолеят тази голяма загуба“, казва говорителят на външното министерство Фам Тху Ханг.

