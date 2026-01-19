България

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

19 януари 2026, 08:47
"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България
Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“   
Източник: Как си пише

„Евро“ с 42,5%, „безобразие“ с 32,8 на сто и „протест“ с 25,1% от гласовете са знаковите думи за 2025-а за България. Това показва вотът на хората в традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“. На четвърта позиция, само на половин процент от „протест“, е „волейбол“, а на следващите места се нареждат „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“. Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“ и др.

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025-а, а медийният анализ отново е предоставен от системата за глобален медиен мониторинг Sensika. Неизненадващо думата, която е отбелязана и в двете класации, е „евро“.

Резултати от анкетата Думи на годината 2024 с Как се пише?: Сборът от процентите е по-голям от 100, тъй като всеки участник имаше възможност да избере до три предложения
Резултати от анкетата „Думи на годината 2024 с „Как се пише?“: Сборът от процентите е по-голям от 100, тъй като всеки участник имаше възможност да избере до три предложения Източник: Как си пише

„Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на „безобразие“ и „протест“, смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването. Те напомнят, че през 2024 година на челното място застана „Шенген“, което ясно сигнализира за европейската ориентация на българите, а към заключението им се присъединяват и останалите членове на журито.

„Двете думи начело на класацията – „евро“ и „безобразие“, досега май не са попадали толкова точно в „десетката“ на политическата година. Те представят едновременно най-големия ѝ успех, най-драматичния ѝ проблем и най-трудния ѝ избор. Еврото, освен нова валута, е знак в ръцете на всеки от нас за успешния финал на западноевропейската ни интеграция“, допълва доц. Георги Лозанов. По думите му проблемът е все старият – безобразията при упражняването на властта, като тази година към тях се прибавя и използването на репресивния апарат на държавата срещу опозицията. Трудният избор за гражданите е дали да се примирят с безобразията заради успеха с еврото. „Решението им се съдържа в третата дума от класацията – „протест“, категоричен е той.

Веселина Седларска е убедена, че никой от анализите за миналата година не е толкова кратък, ясен и точен, колкото списъка с 10-те думи, които бяха предложени от журито за гласуване след обсъждане на предложенията, дадени от хората. „Това е българската 2025 година – приемане в еврозоната и гняв от корупционното и арогантно управление. И една светла искра – волейболната гордост. На хората, на които думите не харесаха, казвам: вината не е в огледалото“, продължава тя.

Казаното допълва и още един от членовете на журито – Иван Ланджев: „Вижте, и на мен ми се иска хората да са гласували за по-стоплящи думички, но живеем, където живеем, и никой няма да вкара в такава класация „ласка“, „пудел“ и „цветенца“. Безобразието е паролата на десетилетието, че и отвъд“. Според него от 12 години в България се протестира срещу едни и същи одиозни фигури, а междувременно нормалността плахо си пробива път и нещата се случват, просто с много по-бавни темпове, отколкото ни се иска. „Влязохме в Шенген (разгеле), приехме еврото, което е естественият ход на нещата, естествено е и да бъде дума на годината“, завършва той.

Думите в медиите медиен анализ на Sensika за кампанията Думи на годината 2025 с Как се пише?. Числата показват общия брой на употребите на най-често срещаните в медиите думи, които са значими за обществото. Обединени са данните за някои сродни думи. Индексирани са 9 000 000 публикации от над 9000 информационни източника на български език: новинарски сайтове, онлайн портали, сайтове на електронни медии, блогове и др.
Думите в медиите – медиен анализ на Sensika за кампанията „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“. Числата показват общия брой на употребите на най-често срещаните в медиите думи, които са значими за обществото. Обединени са данните за някои сродни думи. Индексирани са 9 000 000 публикации от над 9000 информационни източника на български език: новинарски сайтове, онлайн портали, сайтове на електронни медии, блогове и др. Източник: Как си пише

Проучването сред нагласите на хората протече в три етапа. В първия – от 5 до 9 януари – всеки имаше възможност да даде предложения за думи на годината на страниците на „Как се пише?“ във Facebook, Instagram, Threads и в Х. Във втория етап от 30-те предложения с най-много гласове 5-членното жури отся 10. Кои 3 от тях са най-значимите за нас като общество, избрахме в анкета от 12 до 17 януари в третия, последен етап.

През 2024 г. думите, белязали общественото съзнание, бяха „Шенген“, „дубайски шоколад“ и „санитарен кордон“. За 2023 г. първенци бяха „изкуствен интелект“, „сглобка“ и „времеубежище“. През 2022-ра на челни позиции се озоваха „война“, „инфлация“, „Украйна“ и „избори“. А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума „преценям“, „антиваксър“ и „изчегъртване“.

Журито за 2025 г. обичайно беше съставено от дългогодишни наблюдатели и участници в обществените процеси у нас и езикови експерти: д-р Павлина Върбанова – създателка на платформата „Как се пише?“, доц. Георги Лозанов – философ и медиен експерт, Веселина Седларска – журналистка и писателка, Доротея Николова – учителка по български език и литература и журналистка, и д-р Иван Ланджев – поет и есеист.

  • Медиен анализ

9 милиона публикации в над 9 хиляди информационни онлайн източника на български език за периода 1 януари – 31 декември 2025 г. са проверени в рамките на мащабния медиен анализ на системата за глобален медиен мониторинг и анализи Sensika.

20-те най-често споменавани думи са: „България“, „дете“, „Русия“, „Украйна“, „САЩ“, „война“, „Европа“, „помощ“, „президент“, „политика“, „министър“, „подкрепа“, „цена“, „евро“, „социален“, „сигурност“, „управление“, „министерство“, „комисия“, „семейство“.

Интересно е, че две нови думи са влезли в класацията – това са „евро“ и „сигурност“. Появата на общоевропейската валута е закономерна, а сигурността по света става все по-проблематична и желана. Думата „дете“ се изкачва трайно нагоре в класацията през последните години, като вече достига до второ място след „България“. „Анализът на този феномен би бил интересен, защо, макар да се вижда, че все по-трудно се справяме с възпитанието и образованието на децата, тревогата за тях доминира в обществения диалог“, смята Доротея Николова.

Личности в медиите медиен анализ на Sensika за кампанията Думи на годината 2025 с Как се пише?. Числата показват общия брой на споменаванията на най-популярните личности в медиите
Личности в медиите – медиен анализ на Sensika за кампанията „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“. Числата показват общия брой на споменаванията на най-популярните личности в медиите Източник: Как си пише

За трети път се представя и класация на най-споменаваните личности в медиите.

На първо място е Доналд Тръмп, следван от Владимир Путин, Володимир Зеленски, Бойко Борисов и Делян Пеевски, които имат сходни резултати, Румен Радев, Росен Желязков, Асен Василев, Илън Мъск, Кирил Петков, Васил Терзиев, Еманюел Макрон, Благомир Коцев, Джо Байдън, Даниел Митов, Ахмед Доган, Костадин Костадинов, Борислав Сарафов, Борислав Гуцанов, Ивайло Мирчев.

Прави впечатление, че всички в топ 20 на най-споменаваните личности са политици. Ръстът на споменаванията на Доналд Тръмп са нараснали повече от три пъти от миналата годината, когато той за първи път изпревари Бойко Борисов. В класацията тази година влиза и варненският кмет Благомир Коцев.

Източник: Как се пише?    
Думи на годината Еврозона Протести Политически проблеми Българско общество Медиен анализ Обществено проучване Как се пише 2025 година Интеграция
