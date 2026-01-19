Любопитно

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

Това повдига интересни въпроси за това как животът се запазва в някои от най-отдалечените и понякога най-тъмните региони на планетата

19 януари 2026, 06:45
„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс
Б ез фотосинтезата нямаше да има живот на Земята. Това е процесът, който позволява на организми като растенията и фитопланктона да създават енергия от Слънцето, а също така допринася значително за секвестирането на въглерода – нещо, от което зависи нашето съществуване, тъй като без него планетата не би била обитаема за хората.

Единственият проблем е, че е необходимо минимално количество светлина, за да може процесът да поддържа живите организми. Това повдига интересни въпроси за това как животът се запазва в някои от най-отдалечените и понякога най-тъмните региони на планетата.

Тези въпроси доведоха Уил Смит до Северния полюс като част от новата му поредица на National Geographic „От полюс до полюс“. Там той се срещна с микробния океанограф и полярния морски еколог Алисън Фонг. Пътуване, което си заслужаваше, защото тя щеше да го отведе под леда, за да открие какво живее под Северния полюс.

За непосветените, едно зелено петно, залепено за леда, може да не изглежда много вълнуващо. За Фонг това е всичко, защото ако има едно нещо, което съм научила за Алисън Фонг, то е, че тя е абсолютна луда по микробите.

„Боже, обожавам микробите“, каза тя. „Микробите са моята страст. Те са невъзпяваните герои на нашата планета, защото хората ги приемат за даденост“.

„Хората не го осъзнават, но микробите са навсякъде. Те са причината ти и аз да сме живи. Всъщност имаме повече микробни клетки в телата си, отколкото човешки клетки, във всеки един ден. Всяка повърхност на нашата планета, дори нещата, които строим, са покрити с микроби“.

Тогава е логично нещо толкова повсеместно разпространено да бъде толкова вълнуващо направление за изследване в борбата за нашия климат. Още повече, когато си спомним, че микроби като фитопланктона практикуват – да, познахте – фотосинтеза.

Работата на Фонг се основава на огромен обем изследвания върху фотосинтетичния потенциал на фитопланктона, а в нейния епизод на „Pole To Pole“ е разкрито как те могат да продължат да произвеждат енергия по този начин дори при незабележимо ниски нива на светлина. Разкриването на това включваше гмуркане под леда за събиране на проби за изследване и по всички сведения плуването под Северния полюс не е преживяване, което се забравя.

„Все едно си в полилей“, каза Фонг. „Знам, че звучи странно, но е все едно си вътре в кристален полилей/дворец, защото влиза много светлина и след това цялата тя се пречупва от тези ледени кристали“.

„Малко е дезориентиращо, но наистина се усеща блестящо. Много е вълшебно. Не очаквах да е чак толкова вълшебно. Очаквах само да е студено с ниска видимост. Не очаквах да е блестящо“.

„Беше невероятно, невероятно. Определено е сред първите пет, може би сред първите три, най-невероятните неща, които някога съм преживявал“.

Надеждата е, че разбирането ни за фотосинтетичния потенциал на фитопланктона би могло да ни помогне в борбата срещу изменението на климата . Предстоят още много изследвания, но Фонг се надява, че епизодът може да бъде трогателно напомняне, че всички ние сме по-свързани – хората и микробите – отколкото може би осъзнаваме.

„Ние сме това, което се случва в Северния ледовит океан“, каза тя. „Това влияе върху това къде можем да отглеждаме храна. Влияе върху това къде вали. Влияе върху това къде виждаме бури. Влияе върху толкова много неща. Неща, които преживяваме в ежедневието си“.

„Най-вече се надявам хората просто да са във възторг и удивление от невероятната планета, на която живеем, и че по някакъв начин ще превърнат това чувство на удивление и страхопочитание в положителни действия в ежедневието си. Да защитят нашата планета и да защитят екосистемите, в които живеем“.

 

Източник: iflscience    
