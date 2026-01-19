Тайната пета римска паста: "Мръсна паста" или кулинарен шедьовър

И талианската кухня е прочута с четирите си класически римски ястия с паста, които се различават по основните си съставки, като всичките използват Пекорино Романо сирене - Качо е Пепе, Грича, Аматричана и Карбонара. Но всъщност има пета паста, която съчетава най-добрите елементи от тях- и според един готвач е най-вкусна от всичките.

Запознайте се с паста alla zozzona (Ала зозона). Въпреки че името ѝ директно се превежда като "мръсна паста", Стивън Кусато, водещ на "Not Another Cooking Show" в YouTube, смята, че това е подвеждащо наименование.

Pasta alla zozzona, каза той, е "тайна паста, но е абсолютно най-вкусната".

"Това е смесица от всичките четири римски пасти", добави той.

Когато приготвяте паста alla zozzona, Кусато препоръчва да сервирате ястието в топла чиния.

"И го изяжте го веднага", каза той.

По-долу е неговата рецепта.

Рецепта за паста Alla Zozzona на Стивън Кусато

Съставки (за 2 порции)

- 300 гр. ригатони

- 230 гр. гуанчале, нарязано на кубчета

- 230 гр. люта италианска наденица или чуризо

- 2-3 скилидки чесън, нарязани на тънко

- 2 чаши пасирани домати

- 2 жълтъка

- 1 чаша настъргано пекорино Романо

- 1 чаена лъжичка черен пипер

- Сол

Упътвания

1. Нарежете гуанчалето на големи парчета. Нарежете чесъна и настържете сиренето. Отделете два жълтъка и ги добавете в голяма топлоустойчива купа.

2. Към яйцата добавете пресния счукан черен пипер и около 3/4 от настърганото пекорино Романо. Разбъркайте, за да се смесят съставките и да се получи смес, подобна на паста карбонара.

3. На котлона поставете средно голяма тенджера с вряща подсолена вода и до нея голям тиган, за да приготвите част от соса. Добавете гуанчалето в студения тиган, след което включете котлона и го гответе на среден огън. След като хване цвят, извадете хрупкавото месо и изсипете половината от мазнината в тигана, за да се охлади.

4. Поставете тигана обратно на средно силен огън и добавете наденицата в останалата мазнина от гуанчале. Използвайте дървена лъжица с плоско дъно, за да раздробите наденицата на по-малки парчета. Около две минути преди да стане напълно кафява, добавете нарязания чесън и о запържете. Подправете с малко сол. Когато чесънът започне да позлатява, добавете доматената пасата. Подправете с малко сол и оставете да къкри.

5. Докато сосът къкри, добавете ригатони към подсолената вода. Гответе две минути по-малко от времето, указано на опаковката за al dente.

6. Докато пастата и сосът се готвят, добавете охладената мазнина от гуанчале към яйчената смес и няколко супени лъжици от водата за готвене на пастата, за да разредите сместа и да започнете да я темперирате.

7. Две минути преди пастата да е готова, извадете я и я добавете директно към соса. Оставете пастата да къкри още три до четири минути, така че да приключи готвенето в соса. Докато се готви, изключете котлона на водата за паста. Поставете купата със сместа от карбонара върху водата за паста. Използвайки парата от водата, започнете да загрявате соса карбонара.

8. След като пастата е покрита със сос и е al dente, изсипете я в голямата купа със соса карбонара и внимателно разбъркайте с шпатула, за да се смесят двата соса. Ако сосът е малко гъст, можете да добавите малко вода от пастата, за да се получи желаната консистенция.

9. В топла, плитка купа, поставете богата порция от пастата, добавете хрупкавите парчета гуанчале и накрая още малко пекорино. Яжте веднага!