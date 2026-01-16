Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

С лед необичайно топлото време за средата на януари, за петък (16 януари) е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за обилен снеговалеж и поледици за три области, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е издадено за областите Силистра, Добрич и Варна.

От НИМХ съветват при жълт код за сняг и лед бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

През нощта облачността от североизток ще продължи да се увеличава и вплътнява. В югозападната половина от страната през по-голямата част от нощта ще преобладава ясно време, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне, в северните ще се ориентира от североизток и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между -3 и 2 градуса, в София – около 0 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Вечерта ще започне да си повишава.

В петък вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от -3 – -2 градуса в североизточните до 8-10 градуса в крайните югозападни райони, в София – около 8 градуса.

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра – около -2 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1-2 градуса по северното крайбрежие до 7 градуса по южното. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 25 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 14 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

През почивните дни ще има значителна облачност, в източните и планинските райони не са изключени изолирани слаби валежи от сняг. Вятърът ще е до умерен, по Черноморието – силен от север-североизток, с него и застудяването ще продължи. В неделя минималните температури ще са между -12 и -7 градуса, а максималните – от 5 – -6 градуса в северните до 2-3 градуса в крайните южни райони.