България

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

16 януари 2026, 06:35
Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс
Пожар в столичния квартал

Пожар в столичния квартал "Свобода", загинаха майка и двете ѝ дъщери
Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков

Заловиха с наркотик сина на бизнесмена Атанас Бобоков
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот
Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети
Трима са номинирани за български европрокурор

Трима са номинирани за български европрокурор
Добрич обяви грипна епидемия

Добрич обяви грипна епидемия
След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

С лед необичайно топлото време за средата на януари, за петък (16 януари) е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за обилен снеговалеж и поледици за три области, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е издадено за областите Силистра, Добрич и Варна.

От НИМХ съветват при жълт код за сняг и лед бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

През нощта облачността от североизток ще продължи да се увеличава и вплътнява. В югозападната половина от страната през по-голямата част от нощта ще преобладава ясно време, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне, в северните ще се ориентира от североизток и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между -3 и 2 градуса, в София – около 0 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Вечерта ще започне да си повишава.

В петък вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от -3 – -2 градуса в североизточните до 8-10 градуса в крайните югозападни райони, в София – около 8 градуса.

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра – около -2 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1-2 градуса по северното крайбрежие до 7 градуса по южното. Температурата на морската вода е 8-10 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 25 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 14 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

През почивните дни ще има значителна облачност, в източните и планинските райони не са изключени изолирани слаби валежи от сняг. Вятърът ще е до умерен, по Черноморието – силен от север-североизток, с него и застудяването ще продължи. В неделя минималните температури ще са между -12 и -7 градуса, а максималните – от 5 – -6 градуса в северните до 2-3 градуса в крайните южни райони.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Пожар в столичния квартал

Пожар в столичния квартал "Свобода", загинаха майка и двете ѝ дъщери

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство

Президентът Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 1 ден
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 23 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 1 ден
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 23 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

Свят Преди 2 минути

Сети обяснява, че никога не пита клиентите си колко харчат за кафе или за хранене навън

Когато САЩ случайно хвърли четири ядрени бомби върху Испания

Когато САЩ случайно хвърли четири ядрени бомби върху Испания

Любопитно Преди 3 минути

На 17 януари 1966 г. американски бомбардировач B-52 случайно се сблъска с реактивен танкер KC-135 над Испания, убивайки седем летци – и изпускайки четири ядрени бомби близо до отдалеченото село Паломарес

Европейският съд осъди Италия за полицейско насилие

Европейският съд осъди Италия за полицейско насилие

Свят Преди 8 часа

ЕСПЧ смята намесата на полицаите за легитимна,но не и последвалите действия

15 знаменитости в Турция с положителни проби за дрога

15 знаменитости в Турция с положителни проби за дрога

Свят Преди 8 часа

През последното денонощие са задържани и бившата волейболистка Деря Чайърган и бившият футболист Юмит Каран

МОСВ спира голямо предприятие във Велико Търново

МОСВ спира голямо предприятие във Велико Търново

България Преди 9 часа

Мярката идва след многобройни сигнали от жители на града

Русия плаща с реки от кръв за всеки метър от Украйна

Русия плаща с реки от кръв за всеки метър от Украйна

Свят Преди 10 часа

Руските загуби нарастват заради засиления напредък на войските

Израел уби висш командир на "Хамас"

Израел уби висш командир на "Хамас"

Свят Преди 10 часа

При ударите са загинали общо седем души

Катастрофа блокира пътя между Симитли и Банско

Катастрофа блокира пътя между Симитли и Банско

България Преди 11 часа

Шофьорите изчакват на място, а движението се регулира от пътна полиция

Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Експлозия и голям пожар в нидерландския град Утрехт

Свят Преди 11 часа

Не се знае дали все още има хора в засегнатата сграда

Откриха фалшиви евро на пазара в Пловдив

Откриха фалшиви евро на пазара в Пловдив

България Преди 11 часа

Установени са три фалшиви банкноти с номинал от по 20 евро

Директорът на училище в Бургас излиза в отпуск след протест

Директорът на училище в Бургас излиза в отпуск след протест

България Преди 11 часа

РУО – Бургас ще предостави възможност на друг ръководител да поеме управлението

ЕК одобри националния план за отбрана на България

ЕК одобри националния план за отбрана на България

България Преди 12 часа

Одобрението проправя пътя за първата вълна от евтини дългосрочни заеми

<p>Пеевски: Закриването на комисията &bdquo;Анти-Сорос&ldquo; се бави</p>

Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния

България Преди 12 часа

Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент, настоя лидерът на „ДПС–Ново начало"

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Свят Преди 13 часа

Смъртта ѝ беше обявена от племенника ѝ, крал Фелипе VI Испански

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

Свят Преди 13 часа

Конфискацията е извършена в Карибския регион

Русия обяви големи победи на фронта в Украйна

Русия обяви големи победи на фронта в Украйна

Свят Преди 14 часа

Според Института за изследване на войната, това не е съвсем вярно

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Бананови барчета с черен шоколад

Edna.bg

Катето Евро размразява огледала със сешоар

Edna.bg

Барселона се измъчи, но надви Расинг Сантандер и продължава напред за Купата на краля

Gong.bg

Око-Флекс: Левски изглеждаше като домакин срещу Ботев

Gong.bg

Ключовите избори по света, които ще поставят под въпрос демокрацията през 2026 г.

Nova.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg