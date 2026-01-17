Свят

Как САЩ са увеличавали своята територия

Великите сили не винаги са разширявали границите си с войни

17 януари 2026, 19:50
Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис

Разкриха подробности за жената, застреляна от служител ICE в Минеаполис
Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия

Дмитрий Песков: Русия смята Гренландия за датска територия
Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ
Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи
Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата
Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран
Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

К ак САЩ са увеличавали своята територия? Великите сили не винаги са разширявали границите си с войни. И Съединените щати са точно такъв пример. Със сигурност всички знаете за сделката с Аляска, която е купена от Руската империя. Но може би не са толкова много хората, които знаят, че целият Среден запад в днешните граници на САЩ е бил предмет на сделка. Американците купуват територията на почти 15 съвременни щата от Франция. А на 17 януари 1917 година, купуват не от кого да е, а от Дания, част от Вирджинските острови, съобщи NOVA.

През 1803 година Съединените щати сключват първата си голяма сделка. Първоначално тогавашният президент Томас Джеферсън иска да купи само Ню Орлиънс, за да гарантира на американските търговци възможността да използват река Мисисипи. Луизиана всъщност е огромна територия от над 2 144 000 квадратни километра и е собственост на Франция, разказва преподавателят по история в Софийския университет проф. Христо Матанов.

Платените 15 милиона долара днес се равняват на 3,2 милиарда долара. Това е и най-голямото териториално разширение на Съединените щати в историята. Всъщност във Френска Луизиана, която Наполеон Бонапарт продава, се включват днешните щати Арканзас, Мисури, Айова, Минесота, Южна и Северна Дакота, Северен Тексас, Небраска, Ню Мексико, Оклахома, Канзас и части от Монтана, Уайоминг и Колорадо.

В Русия името на този дипломат е известно като Едуард Стьокъл. Всъщност той е роден в Истанбул, баща му е австрийският дипломат Андреас фон Щокл, а майка му – Мария Пизани. На 40 години Едуард Стьокъл вече е секретар в руската дипломатическа мисия във Вашингтон. Любопитното е, че той е настоявал за продажбата на Аляска, за да предотврати завладяването ѝ от Великобритания при евентуална нова война между Русия и Британската империя.

Хонконг се превръща в истински военен център покрай войните, които Китай води с Британската империя в средата на XIX век. Император Даогуан от династията Цин решава да забрани търговията с опиум и отхвърля призивите за легализация и облагане с данъци на дрогата. Китайските власти конфискуват опиума от складовете на английските търговци. Тогава Британската империя атакува. Китайците бързо губят войната. Търговията с опиум обаче отново изправя Китай и Великобритания един срещу друг и във Втората опиумна война китайците отново търпят поражение. През 1898 година Хонконг е даден под наем на Великобритания за 99 години.

Точно преди 99 години САЩ купуват Западните Вирджински острови, по ирония на съдбата, от Дания.

Историята с присъединяването на Хавай е изключително любопитна. В края на XVIII век островите са обединени под властта на кралство. През 1894 година кралица Лилиуокалани е свалена, а в страната е провъзгласена република. За малко повече от половин век Хавай е самоуправляваща се територия, а през 1959 година островите официално са присъединени към Съединените щати. Атолът Палмира обаче изрично е изключен от състава на вече американския щат Хавай. Палмира се превръща в инкорпорирана територия на Съединените щати, която се администрира от секретаря по вътрешните работи след изпълнителна заповед, издадена от американския президент. Това не е единствената подобна територия. Атолът Джонстън в Тихия океан, например, също е инкорпорирана територия, но под юрисдикцията на Военновъздушните сили на Съединените щати. Общественият достъп до атола е забранен, а до 1963 година там действа тестов полигон за ядрено оръжие. Редица европейски държави имат друга практика – да продават острови, но без да отстъпват суверенитета си.

През 2021 година роденият в северноосетинския Владикавказ Игор Кесаев успява да купи остров в Източна Финландия, възползвайки се от кипърския си „златен паспорт“. Кесаев е собственик на холдинга „Меркурий“, в който влиза и компанията, която контролира около 70% от търговията с цигари в Русия. Кесаев е и производител на оръжие. След като купува острова в Източна Финландия, руският олигарх получава разрешение да построи три сгради с обща площ от 1100 квадратни метра. Кесаев обаче решава да си построи и хеликоптерна площадка. Той беше включен в списъка със санкции на Европейския съюз през 2022 г. заради връзките му с руската инвазия в Украйна, а през 2023 година името му беше включено и в списъка с американски санкции. През 2023 година финландските власти извършиха операция по претърсване на острова, без да съобщят повече подробности. През 2024 година Кипър отне „златния“ му паспорт. В момента състоянието на Игор Кесаев се оценява на 5,5 млрд. долара.

Източник: NOVA    
Териториално разширение на САЩ Покупката на Луизиана Покупката на Аляска Вирджински острови Международни сделки със земя Дипломация Томас Джеферсън Хонконг Опиумни войни Покупка на острови
Последвайте ни
100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Тръмп налага 10% мито на 8 европейски държави

Тръмп налага 10% мито на 8 европейски държави

Как САЩ са увеличавали своята територия

Как САЩ са увеличавали своята територия

Макрон призовава за

Макрон призовава за "незабавна деескалация" в Сирия

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
Как да спасим коледната елха от домашната си котка

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Израел възрази срещу избора на САЩ за надзора в Газа

Свят Преди 45 минути

Белият дом заяви, че изпълнителният комитет ще реализира визията на ръководения от Тръмп "Съвет за мир", чиито членове все още не са обявени

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат закона „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

България Преди 1 час

Според лидера на „Изправи се, България” таванът на надценките е ключово важен за гражданите

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

България Преди 2 часа

Страната ни е готова да обсъди конструктивната ѝ роля в новата инициатива, се казва в позицията на външното ни министерство

,

Двойка отмени сватбата си, за да спаси любимия си лабрадор

Любопитно Преди 3 часа

Приблизително шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца на левия си заден крак

Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците

Хаменей: Властите трябва да смажат бунтовниците

Свят Преди 3 часа

По-рано Хаменей определи като престъпник Доналд Тръмп

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Любопитно Преди 3 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Любопитно Преди 3 часа

Това не е първият път, когато Бил Гейтс бие тревога за социалните промени, които изкуственият интелект ще донесе

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Свят Преди 4 часа

Украинското правителство обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор тази седмица след руските удари

,

Възстановено е движението в пътния участък Ловеч – Изворче

България Преди 4 часа

В продължение на повече от два часа и половина пътят остана затворен и беше въведен обходен маршрут и в двете посоки

.

„Кроношпан“ подаде план за спиране във Велико Търново

България Преди 4 часа

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 5 часа

Риалити герои ще откриват нови вкусове и ще се смеят до сълзи всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

<p>Изключително студено ще е в неделя &ndash; как да се предпазим&nbsp;</p>

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

България Преди 5 часа

Вижте съветите на БЧК при пътуване или пешеходни преходи, както и какво да правим при измръзване

11-годишен застреля баща си заради видео игра

11-годишен застреля баща си заради видео игра

Свят Преди 6 часа

Полицията съобщава, че в деня на инцидента е бил рожденият ден на детето. То влязло в спалнята, крещейки: „Татко е мъртъв“

Принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Любопитно Преди 7 часа

Херцогинята на Съсекс се включи в нова тенденция в социалните мрежи, при която потребителите споделят свои снимки от 2016 г., за да отбележат изминалото десетилетие

Григор Димитров

Григор Димитров стартира срещу чех на Australian Open

България Преди 8 часа

Двамата с Григор имат един мач до момента помежду си – във Виена през 2024 г.

Тежката катастрофа край Ловеч

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

България Преди 8 часа

На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Гала с обувки като на Анджелина Джоли

Edna.bg

Честит рожден ден, Джим Кери... човекът, който ни разсмя, за да ни каже истината

Edna.bg

Лийдс съкруши Фулъм в добавеното време при нов добър мач на Илия Груев

Gong.bg

Рожденикът Арбелоа: Нека никой не забравя какво постигна Винисиус в Мадрид

Gong.bg

Тръмп обяви мита върху вноса от осем европейски държави

Nova.bg

Манол Генов: Има множество издадени актове и проверки на ТЕЦ-овете

Nova.bg