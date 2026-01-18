Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

К иев е провел „съдържателни“ преговори с зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф и се очаква дискусиите да продължат в Давос следващата седмица.

Това заяви шефът на украинската служба за сигурност Рустем Умеров, предаде АФП.

„Проведохме съдържателни дискусии относно плана за икономическо развитие и просперитет, както и относно гаранциите за сигурността на Украйна“, написа Умеров в социалните мрежи.

Допълнителни преговори ще се проведат по време на икономическия форум в Давос тази седмица, добави той.