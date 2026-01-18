Свят

Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

Това заяви шефът на украинската служба за сигурност Рустем Умеров

18 януари 2026, 22:43
Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ
Източник: IStock

К иев е провел „съдържателни“ преговори с зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф и се очаква дискусиите да продължат в Давос следващата седмица.

Това заяви шефът на украинската служба за сигурност Рустем Умеров, предаде АФП.

„Проведохме съдържателни дискусии относно плана за икономическо развитие и просперитет, както и относно гаранциите за сигурността на Украйна“, написа Умеров в социалните мрежи.

Допълнителни преговори ще се проведат по време на икономическия форум в Давос тази седмица, добави той.

Източник: БГНЕС    
Киев Преговори Джаред Къшнър Стив Уиткоф Давос Икономически форум Рустем Умеров Украйна Гаранции за сигурността Икономическо развитие
Последвайте ни

По темата

Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Двама загинали и 66 ранени при експлозия в завод за стомана в Северен Китай

Двама загинали и 66 ранени при експлозия в завод за стомана в Северен Китай

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Членове на банда в Гватемала убиха седем полицаи след акция в затвора

Свят Преди 2 часа

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Свят Преди 2 часа

Не е ясно дали Индия ще се присъедини към инициативата

Сирийският президент обяви споразумение с кюрдите, включващо примирие

Сирийският президент обяви споразумение с кюрдите, включващо примирие

Свят Преди 4 часа

След среща с американския пратеник Том Барак, Шараа заяви в президентския дворец в Дамаск, че „препоръчва пълно примирие“

,

Чили обяви бедствено положение: Горски пожари взеха 16 жертви, хиляди се евакуираха

Свят Преди 4 часа

Чилийската агенция за справяне с бедствията съобщи, че близо 20 000 души са евакуирани, а най-малко 250 къщи са унищожени

.

Проливни дъждове в източна Австралия предизвикаха внезапни наводнения

Свят Преди 5 часа

Спасителните екипи са реагирали на повече от 1400 инцидента в целия щат от началото на дъждовете в събота

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Свят Преди 5 часа

Сирийските войски продължават да напредват, въпреки призива на Централното военно командване на САЩ да спрат

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия

Свят Преди 6 часа

Няма съобщения за щети

.

Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Свят Преди 6 часа

Белият дом определи информацията като "подвеждаща" и заяви, че няма минимална членска такса за присъединяване към Съвета за мир

,

Иран обмисля постепенно възстановяване на интернета след прекъсването

Свят Преди 6 часа

След 10-дневно блокиране на комуникациите властите заявиха, че спокойствието е възстановено

,

Войските на НАТО се сблъскват с тежки условия на разузнавателна мисия в Гренландия

Свят Преди 6 часа

Това заяви командващият датското Съвместно арктическо командване генерал-майор Сьорен Андерсен

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Любопитно Преди 7 часа

Хората сме свикнали да смятаме меда за панацея срещу настинки и източник на витамини

,

Цеко Минев: Българският сноуборд израсна до най-високото ниво

България Преди 7 часа

България записа исторически успех чрез Тервел Замфиров и Радослав Янков, които станаха първи и трети в паралелния гигантски слалом при мъжете

Нова Зеландия - изгубеният рай

Нова Зеландия - изгубеният рай

Любопитно Преди 7 часа

Със своята невероятна природа, с романтиката и стабилната си икономика Нова Зеландия бе мечтана дестинация за много кандидат емигранти

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

България Преди 7 часа

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, което е одобрено от всички държави в ЕС и от самия парламент в Скопие

.

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка „Гражданска отговорност“

България Преди 7 часа

Проблемът е от вчера

,

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

Свят Преди 8 часа

"Говорих с Доналд Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля", казва тя

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Неделя вечер у дома: малките ритуали, които носят голямо спокойствие

Edna.bg

Кевин Костнър на 71: мъжът, който никога не се отказа от своите истории

Edna.bg

Сенегал потопи в сълзи Мароко и стана повелител на Африка!

Gong.bg

Милан диша във врата на Интер, благодарение на Фюлкруг

Gong.bg

В очакване на предсрочния вот: Кой ще е служебен премиер и влиза ли президентът в надпреварата?

Nova.bg

Историята на най-великия в бокса: Мохамед Али-младши за успехите, каузите и обичта към баща си

Nova.bg