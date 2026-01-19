България

Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич

Само за седмица броят на заболелите се увеличи двойно - от 7 на 14%.

19 януари 2026, 08:06
Д обрич е втората област в страната, която въвежда временни противоепидемичени мерки срещу разпространението на грип. Те влизат в сила от понеделник – 19 януари и ще важат до 25 януари включително.

Източник: Министерство на здравеопазването

За периода 08.01-14.01 в областта е установена повишена заболяемост – 238 на 10 000 души, като е доказана циркулацията на грипни вируси. В тази връзка с решение на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ от понеделник в Добрич ще бъде обявена грипна епидемия.

Предвижда се преустановяване на учебните занятия в присъствена форма на обучение, както и на всички групови и извънкласни занимания и дейности, с изключение на ученическите олимпиади, насрочени на 23 и 24 януари , които ще се проведат при спазване на противоепидемични мерки.

През следващата седмица в областта ще бъдат преустановени свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, като се допускат изключения само за терминално болни пациенти при носене на медицинска маска за лице. Свижданията няма да са позволени и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Временно се преустановяват също профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

Източник: МЗ    
Добрич грип мерки
