Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

В разгара на Студената война американските бомбардировачи, натоварени с ядрени оръжия, бяха често срещана гледка в небето. Те бяха предназначени да обезкуражат Съветския съюз от предприемане на удар – и бяха готови да атакуват при първия признак на потенциална битка. Но присъствието им в крайна сметка доведе до редица катастрофални инциденти, предаде All Thing's Interesting.

Един от най-печално известните инциденти беше този в Паломарес, който се случи на 17 януари 1966 г. Този ден американски бомбардировач B-52 случайно се сблъска с реактивен танкер KC-135 над Испания, убивайки седем летци – и изпускайки четири ядрени бомби близо до отдалеченото село Паломарес. Нито една от тези бомби не беше въоръжена по време на инцидента, но експлозивен материал в две от устройствата все пак се възпламени при удар, когато те паднаха на земята, което доведе до масивни кратери и разпространение на токсичен, радиоактивен плутониев прах.

Това не беше единственият инцидент от този вид по време на Студената война. Но въпреки че Пентагонът в крайна сметка призна за над три дузини инциденти, включващи катастрофи или запалвания на бомбардировачи, инцидентът в Паломарес продължи да привлича забележително количество внимание, тъй като се случи в чужда страна и засегна хиляди цивилни.

Произтеклото замърсяване означаваше, че САЩ и Испания трябваше да започнат мащабни усилия за почистване и до 1750 тона радиоактивна почва бяха изпратени в Америка за обезвреждане. Но почистването така и не беше напълно завършено и част от земята в региона остава замърсена и до днес.

Как се разви инцидентът в Паломарес

В началото на 60-те години на миналия век Съединените щати стартират операция „Хром купол“. Операцията от Студената война има за цел ядрено въоръжени бомбардировачи B-52 да бъдат във въздуха по всяко време. По-конкретно, те трябваше да летят с бомбардировачите на места, които биха им позволили да нанесат удар по Съветския съюз, ако е необходимо.

Естествено, това означаваше, че тези самолети ще трябва да зареждат често.

През януари 1966 г. един бомбардировач B-52 се връщаше към базата си в Северна Каролина, когато се наложи зареждане с гориво. Самолетът опита зареждане във въздуха с танкер KC-135, което трябваше да бъде рутинен процес. Но нещата се развиха далеч от рутината този ден.

Генерал-майор Делмар Уилсън от САЩ, който беше натоварен да реагира на инцидента в Паломарес, по-късно каза пред BBC: „Вярвам, че това, което се случи, беше, че бомбардировачът приближаваше с твърде висока скорост на сближаване и той не стабилизира позицията си, в резултат на което се приближиха твърде много и се сблъскаха.“

Резултатът от сблъсъка на двата самолета беше катастрофален. B-52 беше разкъсан, а реактивното гориво, което KC-135 носеше, се запали. Последвалата експлозия уби всички четирима членове на екипажа на KC-135.

Инцидентът уби и двама мъже в опашната част на B-52. Трети мъж успя да катапултира от самолета, но за съжаление също загина, когато парашутът му не се отвори. Междувременно четирима членове на екипажа на B-52 успяха да се спуснат с парашути на безопасно място и да оцелеят в ужасяващия инцидент.

Сблъсъкът също така означаваше, че ядрените оръжия, намиращи се на борда на самолета B-52, се разбиха на Земята. Докато опасният товар и унищоженият самолет падаха на земята, се появи огромно огнено кълбо, но за щастие, ядрена експлозия не беше предизвикана от катастрофата.

Въпреки това, в две от бомбите имаше експлозивен материал, който експлодира при удар, което създаде огромни кратери в земята и изпусна токсичен, радиоактивен плутониев прах по Средиземноморското крайбрежие на Испания.

Влиянието на ядрения инцидент върху жителите на Паломарес

Свидетелите бяха ужасени да видят сблъсъка на B-52 и KC-135 – и опустошението, което последва на земята.

Една местна жена, известна като Сеньора Флорес, си спомня: „Малкото ми момиченце плачеше: „Мамо, мамо, виж къщата ни, тя гори.“ Заради целия дим си помислих, че това, което казва, трябва да е вярно. Много камъни и отломки падаха около нас. Мислех, че ще ни удари. Беше тази ужасна експлозия. Помислихме, че е краят на света.“

Фермер на име Педро Аларкон си спомня как е видял експлозия да се разгръща в собственото му доматено поле, докато е бил на разходка с внуците си.

Както си спомня Аларкон: „ Децата започнаха да плачат. Бях парализиран от страх. Камък ме удари в корема, помислих си, че съм убит. Лежах там, чувствайки се като мъртвец, докато децата плачеха.“

Невероятно, никой от селото не е загинал. Но след инцидента в Паломарес, страхът се разпространи относно произтичащата радиация и замърсяване. Според статия на „Ню Йорк Таймс“ от 1966 г., фермерите в Паломарес са видели ежедневието си обърнато с главата надолу след инцидента.

„През последните две седмици над 1000 души от население от 3000 в района на Паломарес са били проверени за радиация“, съобщава статията. „Досега не са открити признаци на радиация.“

Въпреки това, на фермерите в Паломарес, който е известен със своите домати, е било забранено да берат продукцията в 37-акрова площ около мястото на инцидента. Скоро след това много пазари започват да отказват всички домати, идващи от Паломарес, дори тези, набрани извън мястото на катастрофата.

Американската армия твърди, че е готова да плати на фермерите за всички домати, унищожени при инцидента, или за всички домати, които не могат да бъдат продадени от ограничената зона. Но вниманието им скоро ще бъде насочено към други проблеми.

Трудно почистване и остатъчно замърсяване на обекта

Въпреки че една от четирите бомби е паднала безопасно в близко речно корито и е била възстановена непокътната на следващия ден, ситуацията с останалите три бомби е била много по-опасна. Тъй като две от бомбите са се спукали и са разпръснали опасния плутониев прах, Съединените щати и Испания трябвало да установят колко обширни са щетите и радиоактивното замърсяване.

Властите също трябвало да намерят последната бомба, която е липсвала. В крайна сметка ще отнеме на американската армия 80 дни да възстанови устройството – мъчителен процес, който включва внимателното му изваждане от дълбочина 868.68 метра в Средиземно море и по-късно обезвреждането му на борда на USS „Петрел“.

Но дори и с тези опасения, американското и испанското правителство бяха решени да запазят спокойствието на обществеността. Франсиско Франко, тогавашният диктатор на Испания, особено желаеше да омаловажи инцидента, тъй като се страхуваше, че това ще се отрази на туристическата индустрия на страната.

Като част от усилията за предотвратяване на паника по време на почистването, Ангър Бидъл Дюк, посланикът на САЩ в Испания, плува в морето близо до Паломарес пред камера. Когато журналист попита Дюк дали е открита радиоактивност във водата, той отговори: „Ако това е радиоактивност, аз я обичам!“

Но докато американските и испанските служители се опитваха да успокоят пресата, течеше мащабна операция по почистване. Когато работниците откриха зони, замърсени с радиация, те изстъргаха първите три инча от повърхностния слой почва в тези региони, запечатаха го в бъчви и го изпратиха в САЩ. Много от тези барабани в крайна сметка се озоваха в завода „Савана Ривър“ в Южна Каролина.

В крайна сметка, по този начин бяха премахнати между 1400 и 1750 тона замърсена почва. Оттам инцидентът в Паломарес беше до голяма степен забравен, особено след като се случиха по-печално известни ядрени катастрофи, като Чернобилската катастрофа и ядрения инцидент във Фукушима.

В крайна сметка обаче инцидентът в Паломарес отново излезе на преден план в новините. Въпреки че първоначалните усилия за почистване може да са изглеждали задълбочени, по-късно беше разкрито, че САЩ са пропуснали някои замърсени зони – и може дори случайно да са разпространили замърсяването допълнително в някои случаи. Още през 2025 г. беше съобщено, че все още има някои региони в Паломарес, които са оградени поради наличието на плутоний.

Дългосрочните последици за здравето от инцидента върху местните жители – и американските летци, наети да помогнат за почистването – остават обект на спор.

Въпреки че много служители твърдяха, че рискът за здравето е минимален в района, в крайна сметка беше разкрито, че САЩ са уредили около 500 искания от местни жители, които твърдят, че здравето им е било неблагоприятно засегнато. От друга страна, някои жители настояват, че тревожността около здравето в града е преувеличена.

Местен барман, Андрес Портильо, каза: „Всеки път, когато историята попадне в медиите, това вреди на туризма. Много хора не искат да идват тук, защото смятат, че качеството на живот трябва да е ниско, че броят на раковите заболявания е по-висок, когато изобщо не е така.“

Въпреки това, през 2016 г., десетки бивши американски летци, които са участвали в почистването в Паломарес, излязоха публично, за да обсъдят своите борби с рак и други сериозни здравословни проблеми, които според тях са причинени от отравяне с плутоний. До 2020 г. тези ветерани от ВВС спечелиха правото да съдят колективно за здравни обезщетения, но за съжаление, много от тези, които са подали жалби през предходни години, вече са починали.

Междувременно почистването в региона на Паломарес все още предстои да бъде завършено, въпреки че Испания и Съединените щати подписаха споразумение още през 2015 г. за правилно почистване на района веднъж завинаги.

Въпреки че инцидентът в Паломарес може да не е толкова известен като други ядрени инциденти, ясно е, че неговото обезпокоително наследство се простира далеч отвъд самия град.