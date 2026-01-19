Любопитно

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Тази теория за първи път получава сериозна подкрепа през 80-те години на миналия век и оттогава е допълнително популяризирана чрез бестселъра криминален роман „Шифърът на Леонардо“

19 януари 2026, 09:09
Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери
Източник: iStock

К ъде се намира сегашното местоположение на Светия Граал, магическата чаша, за която се твърди, че е била използвана от Исус Христос на Тайната вечеря? Една легенда разказва, че един от учениците му го е занесъл във Великобритания и го е заровил под Гластънбъри Тор.

Изненадващо обаче, това не е единственото британско място, свързано със Светия Граал. Една алтернативна възможност, която се предлага, е, че чашата всъщност се съхранява в параклиса "Рослин", точно извън Единбург.

Тази теория за първи път получава сериозна подкрепа през 80-те години на миналия век и оттогава е допълнително популяризирана чрез бестселъра криминален роман „Шифърът на Леонардо“. Издържа ли обаче тя на академична проверка?

Дали рицарите тамплиери са открили Светия Граал?

В края на XI век християнската хегемония се установява над преди това контролирания от мюсюлмани Йерусалим, което кара много християни да правят поклонения в града. Тези поклонници обаче често биват нападани от бандити по пътя.

Това довело до създаването на рицарите тамплиери, християнски военен орден, който да защитава поклонниците по време на пътуванията им. Рицарите тамплиери били официално известни като „Бедни събратя войници на Христос и на Соломоновия храм“.

Това име отразявало тяхната централа на Храмовия хълм в Йерусалим, където векове по-рано се е намирал Храмът на Соломон. Говори се, че на Храмовия хълм рицарите тамплиери открили огромно съкровище, включително Светия Граал.

Дали Шотландия се е превърнала в убежище на тамплиерите?

След като мюсюлманските сили си възвръщат Йерусалим през 1187 г., тамплиерите установяват нова централа в Акра. Това средиземноморско пристанище е загубено от кръстоносците през 1291 г., което бележи началото на края за рицарите тамплиери.

Предполага се, че при оттеглянето си тамплиерите са взели със себе си съкровището на Соломон. Към края на 13-ти век то се е намирало в Париж, където тогава са се намирали тамплиерите. За тяхно съжаление обаче политическият климат във Франция не е бил благоприятен за продължаващото им присъствие там.

Тъй като френският крал Филип IV дължал на тамплиерите огромен дълг, той измислил гениален начин да го анулира. Най-просто казано, той решил да арестува тамплиерите по фалшиви обвинения. Въпреки че много тамплиери наистина били заловени, се смята, че други са избягали със съкровището - включително в Шотландия.

Как се твърди, че Светият Граал се е озовал в параклиса "Рослин"

През 1307 г. Филип и папа Климент V насърчават мащабни репресии срещу дейността на тамплиерите в цяла Европа. Въпреки това, в някои части на континента, тамплиерите са защитени от преследване.

Смята се, че някои от тях са получили убежище от Робърт Брус, който управлявал Шотландия от 1306 до 1329 г. Дори се твърди, че рицари тамплиери са се появили в битката при Банокбърн, за да помогнат на Робърт да триумфира над английските нашественици.

Робърт, продължава историята, бил толкова благодарен, че дал шотландска земя на тамплиерите. Параклисът "Рослин" е бил построен като хранилище за техните съкровища, включително Светия Граал.

Недостатъци на теорията за капелата

Вярно е, че влиятелното шотландско семейство Синклер (или „Сейнт Клер“ ), отговорно за построяването на параклиса "Рослин", е имало силни връзки с Робърт Брус. Така че на теория те биха могли да протегнат ръка за помощ на тамплиерите. Параклисът "Рослин" обаче е построен едва в средата на 15-ти век, когато царуването на Робърт вече не е в живите спомени.

Интериорът на параклиса е бляскав със сложни резби, за които се твърди, че са преплетени с тамплиерската символика. Голяма част от каменните изображения обаче са силно отворени за интерпретация и затова не могат да се разглеждат като „доказателство“ за връзка с тамплиерите.

Мистериозна дървена купа се появява в параклиса "Рослин"

Теоретиците предполагат, че Светият Граал се намира в затворен свод под сградата на параклиса. Малко вероятно е тази област да бъде разкопана скоро, тъй като в противен случай структурната цялост на параклиса може да бъде изложена на риск.

През 1993 г. са предприети някои разкопки , довели до откриването на мистериозна дървена купа под пода на параклиса. Съдът е представен в „Изгубеният Граал“ с Алис Робъртс , като Оксфордският университет внимателно анализира материала, за да определи възрастта му.

"Рослин"

Има много причини да се съмняваме, че параклисът "Рослин" някога е съхранявал Светия Граал. Като начало, няма исторически доказателства, че тамплиери действително са били в Банокбърн по време на онази съдбовна битка през юни 1314 г.

Източник: Sky History    
