НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

В 19-ия ден от въвеждането на еврото в България Националната агенция за приходите отчита сериозни, но все още ограничени като дял нарушения при ценообразуването. Това заяви директорът „Комуникации“ в НАП Анна Митева в студиото на „Здравей, България“, където представи обобщение на проверките и най-драстичните случаи до момента.

Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. „Това, което на мен лично ми направи изключително впечатление, е един фризьорски салон в Бургас – боядисване с повишение на цената от 291%“, посочи Митева.

НАП и КЗП установиха десетки нарушения с цените и еврото

По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване. „Ако услугата е била около 30 лева, сега би следвало да е около 120 лева. Това е разликата при 291% увеличение“, уточни тя.

Анна Митева подчерта, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените. „Икономически обоснованите фактори са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.

Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не могат автоматично да оправдаят скок на цените. „Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митева.

НАП санкционира с около 45 000 лв. търговци, вдигнали цени необосновано

От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си. „Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, заяви Митева.

Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции. „Не можем да я накараме да свали цената, но можем да я глобяваме, защото поведението ѝ е некоректно спрямо потребителите“, допълни тя.

Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер. „Опитваме се да налагаме най-малката санкция – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. Не искаме да репресираме бизнеса“, подчерта Митева.

При продължаващо некоректно поведение в действие влизат и правомощията на Комисията за защита на потребителите. „КЗП могат да издадат предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите могат да стигнат до 102 хиляди евро“, уточни директорът „Комуникации“ в НАП.

Проверките обхващат и общински и държавни субекти. „Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митева.

Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени при гробни места и наеми на зали. „Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

Над 3100 проверки, под 10% нарушения

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. „Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митева.

Издадените наказателни постановления към момента са 48. „Те са на стойност около 125 хиляди евро, а в следващите дни очакваме сумата да нарасне до около 350 хиляди евро“, добави тя.

Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. „Около 87% от актовете са за повишение на цените на хранителни стоки“, каза Митева.

Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. „Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота“, изброи тя.

Проверките често започват със сигнал от граждани и включват т.нар. „таен клиент“. „Колегите от фискален контрол влизат небрандирани, правят контролна покупка и използват касовия бон като доказателство“, обясни Митева.

След това търговецът има петдневен срок да представи обосновка за повишението.

Анна Митева подчерта и значението на избора на потребителите. „Освен институциите, които са коректив, има и избора на потребителя. Ако една услуга е поскъпнала с 300% и няма обективна причина, хората могат просто да я заменят с друга“, каза тя.

По думите ѝ именно комбинацията от контрол, санкции и информиран избор е ключът към ограничаване на спекулативното повишаване на цените в преходния период към еврото.