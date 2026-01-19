Любопитно

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Дали историята за НЛО-то от Маунтбатън е била първоначалната искра за живия интерес на принц Филип към извънземните въпроси?

19 януари 2026, 06:35
Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО
Източник: Getty Images

П осещавали ли са извънземни нашата планета? Много от хората мислят така, дори ако повече от половината не възприемат НЛО като заплаха за човечеството.

В продължение на десетилетия Министерството на отбраната на Обединеното кралство събирало и анализирало огромни количества доклади за наблюдения на НЛО. Въпреки че министерство на отбраната оттогава е затворило отдела си за НЛО и е публикувало досиета за своите открития, много британци вярват в прикриване на информация за НЛО от страна на правителството.

Това, което британските политици знаят за НЛО, може би е достигнало до кралското семейство. Sky HISTORY разследва дългогодишния интерес на монархията към НЛО и какво би могло да означава това за бъдещото ни разбиране за Вселената.

НЛО каца в имението на лорд Маунтбатън

Марк Кристофър Лий е заснел свой собствен интригуващ документален филм „Кралят на НЛО“, в който разглежда какво очевидно знаят британските кралски особи за феномена НЛО.

Лий не се е фокусирал само върху сегашното поколение кралски особи. Той посочва, че принц Алберт, кралица Виктория, е написал дневник за това, че е забелязал странни, необясними светлини в небето.

Въпреки това, семената на интереса на настоящите членове на кралското семейство може да са били посети от особено странно НЛО, спуснало се върху кралско имение през 1955 г.

Въпросното имение, Броудландс в Хампшир, по това време е принадлежало на чичото на принц Филип, лорд Маунтбатън. Въпреки че работникът Фред Бригс първоначално е съобщил за наблюдението, се смята, че по-късно Маунтбатън е предал историята на племенника си.

Тайният интерес на принц Филип към НЛО

Дали историята за НЛО-то от Маунтбатън е била първоначалната искра за живия интерес на принц Филип към извънземните въпроси? Така или иначе, това е страст, която до голяма степен остава незабелязана до смъртта на съпруга на кралица Елизабет II през април 2021 г.

Според бившия служител на Министерството на отбраната Ник Поуп, Филип се е абонирал за различни периодични издания на тема НЛО, включително „Flying Saucer Review“. Той също така е помолил сър Питър Хорсли да му докладва за предполагаеми срещи с извънземни.

Поуп признава, че Филип е имал особено основателна причина да пази тези дейности в тайна. Неговата непредубеденост контрастира с позицията на британското правителство, че наблюденията на НЛО нямат сериозни последици за британската национална сигурност.

Принц Филип планирал ли е да се срещне с извънземно?

Това е друга история, която може би сте чували. Отново Хорсли се появява тук, разговаряйки с мистериозно, предполагаемо извънземно същество, наречено „Янус“.

Според Лий, Хорсли се е срещнал с Янус в апартамент в Челси през 1954 г. Според съобщенията, предполагаемият извънземен „имал ефирно, неземно качество“ и можел „да извлича информация за летящи чинии“, каза Лий пред Metro.co.uk.

Като се замисли човек, сега изглежда вероятно Янус да е бил руски шпионин, който се е стремял да се сближи с принц Филип по зловещи причини. Самият Филип е отказал възможността да се срещне с Янус, осъзнавайки скандала, който в противен случай би могъл да последва.

Забелязан ли е кралски член да лети с прототип на НЛО?

В „Кралят на НЛО“ Лий интервюира Дан Костело, който твърди, че е видял британски крал да пилотира прототип на самолет през 1975 г. Въпросният крал е бил бъдещият крал Чарлз III , като предполагаемото наблюдение е станало в канадската провинция Нова Скотия.

Според Костело, летателният апарат е имал двойни роторни лопатки, подобни на тези на хеликоптер, но е можел да се задържа в небето, без те да бръмчат. Също така „нямало звук от задвижване, само слабо пращене на електромагнетизъм“.

Кралица Елизабет II била очарована от инцидента в Рендълшам

Инцидентът с НЛО в Рендълшам е наречен „британският Розуел“. Той се е случил през декември 1980 г., когато военнослужещи, разположени близо до гората Рендълшам, са били убедени, че са видели неземни светлини, танцуващи над дърветата.

В „Кралят на НЛО“ бившият детектив от Централната разузнавателна служба Джон Хансън си спомня как кралица Елизабет II и принц Филип са му кореспондирали относно инцидента. Хансън преди това е написал книги в съавторство с полковник Чарлз Халт, един от ключовите свидетели в Рендълшам.

Любопитството на покойната кралица към житните кръгове

В днешно време житните кръгове не винаги се възприемат като нещо мистериозно. Всъщност много от тях сега се приписват на човешки шегаджии без никакво съмнение.

През 80-те години на миналия век ситуацията била съвсем различна, когато в полетата из цяла Великобритания се появили множество сложно изглеждащи житни кръгове. Дали тези отпечатъци са били оставени от извънземни? Един човек, очевидно нетърпелив да разбере, била кралица Елизабет II.

Тя дори веднъж изпратила главния си научен съветник да инспектира житен кръг в Уилтшир. Изследователят Колин Андрюс вече бил на мястото, след като получил информация, че кралицата е заинтригувана от образуването на този конкретен кръг.

Източник: Sky History    
НЛО Извънземни Кралско семейство Принц Филип Кралица Елизабет II Британско правителство Министерство на отбраната Инцидентът в Рендълшам Житни кръгове Конспирация
