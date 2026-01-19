Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Р аждаемостта в Китай е спаднала миналата година до най-ниското ниво от началото на регистрирането, показват официални данни, публикувани днес. Населението на страната е намаляло за четвърта поредна година, въпреки усилията на властите да ограничат спада.

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания, съобщиха китайски официални лица, което представлява 5,63 раждания на 1000 души.

За първи път от десетилетия: Населението на Китай намаля

Това е най-ниската раждаемост откакто Националното статистическо бюро (NBS) започна да води статистика през 1949 г. – годината, в която комунистическият лидер Мао Дзедун обяви основаването на Китайската народна република.

Пекин се опитва да стимулира брачността и раждаемостта, като предлага субсидии за отглеждане на деца и облага с данък презервативите, за да се справи с бързо застаряващото население.

BREAKING: China’s birth rate has fallen to a record low, the lowest since 1949. The country’s population declined for a fourth consecutive year in 2025, as annual deaths continued to outnumber births.



No New Humans = No Civilization pic.twitter.com/uC7fXuvnA5 — DogeDesigner (@cb_doge) January 19, 2026

Раждаемостта в Китай намалявала постоянно през последното десетилетие, въпреки края на рестриктивната „политика на едно дете“, до леко повишение през 2024 г., когато са регистрирани 6,77 раждания на 1000 души, предаде АФП.

Предишният минимум беше през 2023 г., когато Китай регистрира 9,02 милиона раждания – равнище от 6,39 на 1000 души.

Китай в демографска криза: Вече стимулира раждаемостта

Броят на сключените бракове също е на рекордно ниско ниво, като много млади двойки отлагат раждането на деца поради високите разходи за отглеждане и притесненията за кариерата си.

Междувременно Китай е регистрирал 11,31 милиона смъртни случая през 2025 г., което представлява смъртност от 8,04 на 1000 души, което води до спад на населението от 2,41 на 1000 души, показват данните на правителството.