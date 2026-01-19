Свят

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания

19 януари 2026, 09:06
Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.
Източник: iStock

Р аждаемостта в Китай е спаднала миналата година до най-ниското ниво от началото на регистрирането, показват официални данни, публикувани днес. Населението на страната е намаляло за четвърта поредна година, въпреки усилията на властите да ограничат спада.

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания, съобщиха китайски официални лица, което представлява 5,63 раждания на 1000 души.

За първи път от десетилетия: Населението на Китай намаля

Това е най-ниската раждаемост откакто Националното статистическо бюро (NBS) започна да води статистика през 1949 г. – годината, в която комунистическият лидер Мао Дзедун обяви основаването на Китайската народна република.

Пекин се опитва да стимулира брачността и раждаемостта, като предлага субсидии за отглеждане на деца и облага с данък презервативите, за да се справи с бързо застаряващото население.

Раждаемостта в Китай намалявала постоянно през последното десетилетие, въпреки края на рестриктивната „политика на едно дете“, до леко повишение през 2024 г., когато са регистрирани 6,77 раждания на 1000 души, предаде АФП.

Предишният минимум беше през 2023 г., когато Китай регистрира 9,02 милиона раждания – равнище от 6,39 на 1000 души.

Китай в демографска криза: Вече стимулира раждаемостта

Броят на сключените бракове също е на рекордно ниско ниво, като много млади двойки отлагат раждането на деца поради високите разходи за отглеждане и притесненията за кариерата си.

Междувременно Китай е регистрирал 11,31 милиона смъртни случая през 2025 г., което представлява смъртност от 8,04 на 1000 души, което води до спад на населението от 2,41 на 1000 души, показват данните на правителството.

Вижте в нашата галерия: Сензацията в интернет - бебе Чанко

Сензацията в интернет - бебе Чанко
18 снимки
бебе Чанко
бебе Чанко
бебе Чанко
бебе Чанко
Източник: БГНЕС    
Раждаемост в Китай Демографски спад Политика на раждаемостта Застаряващо население Рекордно ниска раждаемост Китайски власти Субсидии за отглеждане на деца Високи разходи Брой на браковете Политика на едно дете
Последвайте ни

По темата

Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Нови разкрития за обира на инкасо автомобил в Ихтиман

Празник е! Днес не желайте зло и не носете черно

Празник е! Днес не желайте зло и не носете черно

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

НАП отчете 291% скок на цени във фризьорски салон в Бургас

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Тежка влакова катастрофа в Испания, има много жертви и ранени

Какво става след 31 януари с лева и еврото

Какво става след 31 януари с лева и еврото

pariteni.bg
Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни

Виц на деня

- Тясна ми е! - провикна се тя от пробната. - Кое, роклята или пробната? - попита мъжът и.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

България Преди 3 минути

„Дружеството няма да закупи автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. Водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност“, заяви Стилян Манолов

<p>Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто</p>

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Свят Преди 11 минути

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич

Влизат в сила мерките срещу грипа в Добрич

България Преди 1 час

Само за седмица броят на заболелите се увеличи двойно - от 7 на 14%.

Тайната пета римска паста: "Мръсна паста" или кулинарен шедьовър

Тайната пета римска паста: "Мръсна паста" или кулинарен шедьовър

Любопитно Преди 1 час

Рецептата комбинира 4-те най-известни италиански пасти, но всъщност има пета паста, която съчетава най-добрите елементи от тях

Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

Mercedes-Benz продава хиляди имоти в Дубай след спад на продажби

Любопитно Преди 1 час

Проектиран да постави „нов стандарт за ексклузивен, интегриран градски живот“, проектът ще се състои от стъпаловидна централна кула, наречена Vision Iconic

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха силни взривове

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти предупредиха всички да се укрият в бомбоубежища

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

Свят Преди 2 часа

Фон дер Лайен: ЕС и Великобритания се ангажираха да подкрепят суверенитета на Дания и Гренландия

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

„Все едно си в полилей“ – пътуване с Уил Смит до тайната на живота под Северния полюс

Любопитно Преди 2 часа

Това повдига интересни въпроси за това как животът се запазва в някои от най-отдалечените и понякога най-тъмните региони на планетата

.

Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота

Любопитно Преди 2 часа

Редовните упражнения понижават кръвното налягане и холестерола и намаляват риска от инфаркт или инсулт

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Тайният интерес на британското кралско семейство към НЛО

Любопитно Преди 2 часа

Дали историята за НЛО-то от Маунтбатън е била първоначалната искра за живия интерес на принц Филип към извънземните въпроси?

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

Опасно студено и в понеделник! Живакът пада до -12 градуса

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

Киев: Проведохме съдържателни преговори със САЩ

Свят Преди 10 часа

Това заяви шефът на украинската служба за сигурност Рустем Умеров

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

ЕС обмисля мита за 93 млрд. евро срещу САЩ в отговор на заплахите на Тръмп

Свят Преди 11 часа

Изданието смята, че ходът бележи най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия.

,

Двама загинали и 66 ранени при експлозия в завод за стомана в Северен Китай

Свят Преди 11 часа

Експлозията е станала следобед във завод на компания "Баоган Юнайтед Стийл" в град Баотоу, в автономния район Вътрешна Монголия

.

Членове на банда в Гватемала убиха седем полицаи след акция в затвора

Свят Преди 12 часа

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Индия е получила покана от Тръмп да се присъедини към Съвета му за мир

Свят Преди 12 часа

Не е ясно дали Индия ще се присъедини към инициативата

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 януари, понеделник

Edna.bg

Реал се страхува, че отношението на феновете ще откаже Винисиус от нов договор

Gong.bg

Крило на Левски напуска лагера в Турция

Gong.bg

Служител на охранителна фирма е задържан за обира на инкасо автомобил в Ихтиман, откраднати са близо 235 000 евро

Nova.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg