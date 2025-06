Шарън Стоун: Гола и неотразима на 67

Х оливудската икона Шарън Стоун се превъплъти в сензационната си героиня от „Първичен инстинкт“ Катрин Трамел, докато се съблече в най-пикантната си фотосесия досега за Vogue Adria тази седмица, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

67-годишната актриса се съблече топлес под прозрачна рокля, докато беше обожавана от множество мъжки модели – в лючително бившия приятел на колегата ѝ от филма „Жената котка“ Хали Бери, Габриел Обри – в разтърсваща фотосесия.

Sex at 67: Sharon Stone sizzles for Vogue...



Sharon Stone, 67, looks stunning as she goes braless in see-through top for sizzling magazine shoot pic.twitter.com/aVjqo8dASk