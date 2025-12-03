Свят

Бенямин Нетаняху моли Доналд Тръмп за повече подкрепа по делото му за корупция

В неделя, 30 ноември, премиерът на Израел подаде официална молба до президента на страната Ицхак Херцог да бъде помилван по делото за корупци

3 декември 2025, 09:58
Бенямин Нетаняху моли Доналд Тръмп за повече подкрепа по делото му за корупция
Източник: Getty

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху се е обърнал към американския президент Доналд Тръмп за повече подкрепа в опита си да получи помилване по делото за корупция, което се води срещу него, предаде Ройтерс, позовавайки се на американския сайт "Аксиос". 

В неделя, 30 ноември, премиерът подаде официална молба до президента на страната Ицхак Херцог да бъде помилван по делото за корупция. Тръмп неведнъж е отправял искания в подкрепа на Нетаняху. 

Тръмп написа писмо до президента на Израел с молба да помилва Нетаняху

Нетаняху, най-дълго управлявалият премиер на Израел, беше обвинен през 2019 г. в подкуп, измама и злоупотреба с доверие след години на разследвания. Процесът срещу него започна през 2020 г.

Тръмп: Трябва да се прекрати съдебното дело срещу Биби Нетаняху

Премиерът многократно е отричал да е извършил някакво престъпление и не е признал вина в молбата си за помилване, като адвокатите на Нетаняху заявяват, че той вярва, че съдебното производство, ако бъде приключено, ще завърши с пълно оправдание. 

Бенямин Нетаняху, най-дълго управлявалият министър-председател на Израел, е обвиняем в продължително дело за корупция, което вече няколко години доминира политическия пейзаж на страната. Разследванията срещу него започнаха преди 2019 г., като нашумялото "Дело 1000" разкри твърдения за незаконни подаръци и услуги, включително от продуцента Арнон Милчан.

Официалното обвинение срещу Нетаняху за подкуп, измама и злоупотреба с доверие бе повдигнато през 2019 г. от израелската прокуратура.Съдебният процес стартира през 2020 г., бележейки първия случай срещу действащ израелски министър-председател. В хода на процеса, през декември 2023 г., започна наказателно разследване срещу съпругата на премиера, Сара Нетаняху, за предполагаем тормоз на свидетели.

Преди това, през 2019 г., тя бе осъдена и глобена от съда в Йерусалим за неправомерно използване на публични средства за ресторантски услуги. Отделно, съдебни решения са варирали от отхвърляне на искания за отлагане на заседания до приемане на такива по дипломатически и сигурностни съображения. Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп многократно е призовавал за прекратяване на делото или за помилване на Нетаняху, включително с публично предложение за амнистия на 13 октомври. Критиците на съдебната реформа в Израел пък директно свързват усилията за ограничаване на върховния съд с опит за повлияване на изхода от процеса срещу премиера.

Източник: Симеон Томов, БTA    
Бенямин Нетаняху Доналд Тръмп Молба за помилване Дело за корупция Израел Ицхак Херцог Съдебен процес Обвинения Израелски премиер Американски президент
