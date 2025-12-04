Макрон: Сътрудничеството с Китай е решаващо за края на конфликта в Украйна

С пособността за сътрудничество с Китай е от решаващо значение за прекратяване на войната в Украйна, заяви френският президент Еманюел Макрон по време на разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин, предаде Франс прес.
"Трябва да продължим да се мобилизираме в подкрепа на мира и стабилността в света, в Украйна и в различни региони по света, засегнати от войната. Способността ни да работим заедно е решаваща", подчерта Макрон.
"Знаем, че имаме много точки на сближаване, понякога имаме разногласия, но имаме отговорността да ги преодолеем, да намерим механизми за сътрудничество, за разрешаване на спорове, за ефективен мултилатерализъм, в който вярваме", добави френският президент Макрон, като призова за преодоляване на разногласията.
В отговор китайският президент Си Цзинпин призова за "по-стабилни" отношения с Франция. Пекин възнамерява да си сътрудничи с Франция, за да "предотврати всякаква намеса" и "да направи стратегическото партньорство между Китай и Франция по-стабилно", подчерта китайският президент.
Си посрещна с голяма помпозност своя френски колега Еманюел Макрон, който цели да коригира търговския дисбаланс между Китай с Европа и да подкани Пекин да използва връзките си с Русия, за да сложи край на войната в Украйна, отбелязва АФП.
Китайският президент, придружен от съпругата си Пън Лиюан, посрещна Макрон и съпругата му Брижит във внушителната обстановка на Двореца на народа, където се провеждат конгресите на Китайската комунистическа партия. Лидерите изслушаха националните химни и направиха проверка на почетния караул, преди да бъдат поздравени от група деца.
В дневния ред на Макрон залегнаха разговори със Си първо в тесен, а после и в по-широк кръг. Френският президент пристигна със съпругата си, придружен от 35 ръководители на предприятия. Бе предвидено подписването на редица договори.
Това е четвъртата държавна визита на Макрон в Китай откакто пое президентския пост през 2017 г. Си беше посрещнат с големи почести във Франция през 2024 г., припомня АФП. Въпреки това разногласията с Франция и, в по-широк смисъл, с Европа, са дълбоки, допълва агенцията.
"Имаме постоянни очаквания от Китай. Те са Пекин да използва влиянието си върху Русия, за да я накара да прекрати войната в Украйна, на прага на Европейския съюз", заявява френското президентство, цитирано от АФП.