Виктор Орбан се подигра с Европейския парламент

П ремиерът на Унгария Виктор Орбан се подигра на Европейския парламент, след като се появиха твърдения, че един от неговите заместник-председатели е приел паричен подкуп от Катар, за да подобри имиджа му.

"Добро утро на Европейския парламент", написа Орбан в Twitter заедно със снимка от 1981 г., на която бившите президенти на САЩ Роналд Рейгън и Джордж Буш-младши са сред група смеещи се хора.

Текстът над снимката, която често се използва за шеги в социалните мрежи, гласи: "И тогава те казаха, че ЕП е сериозно загрижен за корупцията в Унгария".

Закачката на Орбан идва, след като изпълнителният орган на ЕС, Европейската комисия, препоръча замразяване на 13 млрд. евро от фондовете на ЕС, предназначени за Унгария, поради опасения от корупция и рискове за върховенството на закона в страната.

Комисията заяви, че Унгария не е успяла да въведе адекватни антикорупционни реформи.

Европейският парламент също гласува да не се отпускат средствата.

Но самият законодателен орган на ЕС се оказа въвлечен в скандал, свързан с предполагаема корупция.

На един от заместник-председателите на ЕП, гръцката социалистка Ева Кайли, бяха повдигнати обвинения във връзка с твърдения за подкуп от страна на домакина на Световното първенство по футбол Катар.

Днес външните министри на ЕС предупредиха, че скандалът заплашва да подкопае доверието в европейските институции.

В събота унгарският евродепутат Балаж Хидвеги обвини членовете на Европейския парламент от левицата, че "от години фабрикуват лъжи за корупция в Унгария".

"Сега техният водещ политик... е замесен в най-големия корупционен скандал в историята на ЕС", написа Хидвеги в Twitter.

"Лицемерие в най-добрата му форма", заяви членът на управляващата партия "Фидес" на Орбан.

