Евакуират 16 000 души след изригването на вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия

И ндонезийското правителство евакуира най-малко 16 000 жители от селата около вулкана Левотоби Лаки-Лаки, който изригна и причини смъртта най-малко на 9 души, като разруши и хиляди къщи, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Вулканът, разположен на остров Флорес в провинция Източни Малки Зондски острови, изригна в неделя вечерта. Снощи имаше още едно по-слабо вулканично изригване, като районът остава в най-висока степен на вулканична опасност в Индонезия.

There have been reports of at least nine fatalities after an eruption at Mount Lewotobi Laki-laki on Flores Island



Indonesia 🇮🇩

November 3, 2024



Several houses, including a convent of Catholic nuns, were burned down due to hot ash and pyroclastic bombs from the eruption.



🎥 :… pic.twitter.com/XYVCoteU2t