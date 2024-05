Гордана Силяновска-Давкова печели изборите за президент в РСМ

И зборите 2 в 1 в Северна Македония приключиха, след като секциите в цялата страна затвориха в 19:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време).

В парламентарните избори участваха 17 партии и коалиции. Общо 1755 кандидат-депутати се бориха за местата в македонското Народно събрание.

На втори тур на президентските избори се изпратиха Гордана Силяновска-Давкова от ВМРО-ДПМНЕ и Стево Пендаровски от Социалдемократическия съюз на Македония /СДСМ/.

Старт на президентските избори в РСМ

1 814 317 души имаха право да гласуват на балотажа на президентския вот, а 1 815 350 на парламентарните избори. За да бъдат президентските избори легитимни, избирателната активност трябва да надхвърли 40%.

Към 17:00 ч. местно време (18:00 българско) избирателната активност на президентските избори е 39,33% или 707,657 души. На парламентарните - 45,88% или 828,029 души.

Албанските общини бойкотираха президентския балотаж.

Crucial election day for North Macedonia. Will voters choose progress on the EU integration path or a deadlock in accession? The EU has lost credibility, but the accession process can help to tackle nowadays problems of Macedonians. A status quo can’t. https://t.co/cCgnRsc39J