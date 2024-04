Старт на президентските избори в РСМ

В Северна Македония 1 814 317 избиратели днес ще гласуват за избор на президент на страната. Това са седмите президентски избори в Северна Македония и са с рекорден брой кандидати - седем. Това предава Маринела Величкова за БТА.

В 20-дневната предизборна кампания, която в последните дни се припокри и с предизборната кампания за парламентарните избори в страната, Стево Пендаровски (СДСМ), Гордана Силяновска (ВМРО-ДПМНЕ), Стевчо Якимовски (ГРОМ), Буяр Османи (ДСИ), Биляна Ванковска (Левица), Арбан Таравари (коалиция на албанските опозиционни партии „Заслужава си”) и Максим Димитриевски (ЗНАМ) проведоха само един общ дебат, а една от основните теми в кампанията бяха промените в конституцията като условие в преговорната рамка на страната с ЕС.

Presidential Elections in the Republic of North Macedonia 2024: The “Ivanovization” of the Presidential Function? https://t.co/gRghZ4Jri3 @IFIMES @MFA_MKD pic.twitter.com/qD8Wd1yhFF