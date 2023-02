З дни по-рано: Учен предсказал земетресението в Турция

„Рано или късно ще има земетресение с магнитуд 7,5 в този регион (Южна централна Турция, Йордания, Сирия, Ливан).“

Малцина забелязаха този туит, публикуван на 3 февруари, докато земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер не удари Турция и Сирия само три дни по-късно.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Кой написа това? Авторът на туита е холандският изследовател Франк Хугербетс. Той твърди, че е прогнозирал земетресението в Турция с точност три дни предварително.Той напомни това в публикация непосредствено, след като регионът беше ударен от разрушителното земетресение с магнитуд 7,8, пише jutarnji.hr.

Larger seismic activity may occur from 4 to 6 February, most likely up to mid or high 6 magnitude. There is a slight possibility of a larger seismic event around 4 February.https://t.co/75I3PjAarX