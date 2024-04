"Тържество за сетивата": Атина е най-приятно ухаещият европейски град

Г ръцката столица Атина е най-приятно ухаещият европейски град според проучване на британската фирма HAYPP, публикувано от сп. "Таймаут".

Проучването изрежда 10-те европейски града с най-приятна миризма, сред които столицата на Гърция, окачествена като "тържество за сетивата", се нарежда на първо място с 8,3 от десет точки.

Изследователите разглеждат фактори, сред които чистотата и делът на магазините за цветя, пекарните и парфюмериите, за да дадат на всеки град "оценка на миризмата".

