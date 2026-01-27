Свят

Ескалация: Северна Корея изстреля втора в рамките на месец ракета към Японско море

Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари

27 януари 2026, 10:42
Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

С еверна Корея е изстреляла неизвестен снаряд, който изглежда като балистична ракета към Японско море, съобщи Министерството на отбраната на Япония. (*Видеото е архивно!)

Северна Корея изстреля няколко ракети с малък обсег към Японско море

Съвместният комитет на началник-щабовете на Южна Корея също обяви, че е засекъл изстрелване на „снаряд“ към акваторията, която Сеул нарича Източно море.

КНДР изстреля ракети: Никога повече преговори с Юга

Изпитанието е второто за месеца от страна на Пхенян и идва след залп от ракети, изстреляни часове преди южнокорейският лидер да отпътува за Китай за участие в среща на върха, предаде АФП.

През последните години Северна Корея значително засили ракетните си тестове. Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари, отправяне на предизвикателство към Съединените щати и Южна Корея, както и изпитване на оръжия преди евентуалния им износ за Русия.

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

Очаква се Пхенян да проведе в близките седмици ключов конгрес на управляващата партия - първият от пет години насам. В навечерието на форума лидерът Ким Чен Ун нареди „разширяване“ и модернизация на производството на ракети в страната.

БГНЕС    
Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Догодина Volvo пуска нов хибриден SUV в Европа

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Преди 1 ден
Любопитно Преди 2 минути

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

<p>Достатъчно зряло ли е човечеството за супер AI</p>

Технологии Преди 7 минути

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към граждани

България Преди 23 минути

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Любопитно Преди 23 минути

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

<p>Най-големият хит на Netflix отпада от БАФТА &ndash; каква е причината</p>

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Любопитно Преди 36 минути

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Джеси Бъкли и Джейкъб Елорди са сред актьорите, които могат да си осигурят номинации за филмовите награди БАФТА

<p>Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве</p>

Любопитно Преди 38 минути

Бившият бляскав модел, на 47 години, се омъжи за бизнесмена на пищна церемония в Дубай след бурна „едноседмична“ романтика

Губернаторът на Калифорния обвини TikTok в цензура на критики към Тръмп

Свят Преди 1 час

„Треска за Оскари“ представя 85 хитови заглавия

Любопитно Преди 1 час

От 2 февруари киноманите ще могат да се насладят на незабравими филмови емоции в продължение на шест седмици

Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре

България Преди 1 час

То е станало тази сутрин, получени са редица сигнали на телефон 112

Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване

България Преди 1 час

„Това беше най-студеният ден в Полша за последните 15 години и условията бяха изключително тежки", сподели Цанков

<p>България се бори със&nbsp;свръхупотребата на антибиотици</p>

България Преди 1 час

Кантарджиев подчерта, че между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са били ненужни

.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Свят Преди 1 час

Новата мирна инициатива на Тръмп събира както съюзници, така и авторитарни режими, но разделя Запада и засилва опасенията, че подкопава ролята на ООН

<p>Абсурдна съдебна ситуация: Съдят Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида</p>

България Преди 1 час

Случаят датира отпреди три години и половина

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 1 час

Новината съобщиха председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди

"Миризма на разлагащо се месо": Превишени стойности на серен диоксид в Димитровград

България Преди 2 часа

РИОСВ отчита, че основна роля за продължителното замърсяване имат и метеорологичните условия

<p>От мистични езера до древни замъци: Какво да не пропуснете в Португалия</p>

БезГранично Преди 2 часа

Всичко от днес

