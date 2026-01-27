Ескалация: Северна Корея изстреля втора в рамките на месец ракета към Японско море

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

С еверна Корея е изстреляла неизвестен снаряд, който изглежда като балистична ракета към Японско море, съобщи Министерството на отбраната на Япония. (*Видеото е архивно!)

Съвместният комитет на началник-щабовете на Южна Корея също обяви, че е засекъл изстрелване на „снаряд“ към акваторията, която Сеул нарича Източно море.

Изпитанието е второто за месеца от страна на Пхенян и идва след залп от ракети, изстреляни часове преди южнокорейският лидер да отпътува за Китай за участие в среща на върха, предаде АФП.

През последните години Северна Корея значително засили ракетните си тестове. Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари, отправяне на предизвикателство към Съединените щати и Южна Корея, както и изпитване на оръжия преди евентуалния им износ за Русия.

Очаква се Пхенян да проведе в близките седмици ключов конгрес на управляващата партия - първият от пет години насам. В навечерието на форума лидерът Ким Чен Ун нареди „разширяване“ и модернизация на производството на ракети в страната.