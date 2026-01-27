Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

А мериканският скален катерач Алекс Хонълд заяви, че е получил „срамна“ сума за свободно изкачване на един от най-високите небостъргачи в света без въжета или защитна екипировка, предаде New York Post.

40-годишният смелчага изкачи масивната 508-метрова сграда Тайпе 101 в Тайван за малко повече от 90 минути по време на събитието „Skyscraper Live“ на Netflix в неделя, 25 януяри – но по-късно разкри, че заплатата му е била нищо в сравнение с това, което печелят други професионални спортисти.

„Няма да кажа. Това е срамна сума“, каза Хонълд пред "The New York Times" за възнаграждението си за изкачването.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара.“

„Някой, за когото дори не сте чували и на никой не му пука“, добави той.

Известният скален катерач не разкри сумата, която му е била платена, за да изкачи свободно масивния небостъргач, но каза, че е била около половин милион долара.

Но Хонълд сподели, че независимо от заплащането, той с удоволствие би извършил смъртоносното деяние безплатно, стига сградата да му даде разрешение.

„Ако нямаше телевизионна програма и сградата ми дадеше разрешение да го направя, бих го направил, защото знам, че мога, и щеше да е невероятно.“

Хонълд е запознат със смъртоносни изкачвания.

Роденият в Сакраменто спортист е най-известен с рекордното си изкачване на Ел Капитан в Йосемити без въже и през 2022 г. стана първият, който изкачи 2 308-метровата отвесна скала в Гренландия с катерача Хейзъл Финдли.

За изкачването на небостъргача Тайпе 101, Хонълд изкачи един ъгъл на високата конструкция, използвайки малки Г-образни издатини като стъпки, периодично преминавайки около масивни орнаментални структури и издърпвайки се нагоре с голи ръце.

Небостъргачът има 101 етажа, като най-трудната секция са средните 64 етажа – известни като „бамбуковите кутии“, които придават на сградата нейния характерен вид.

Разделен на осем сегмента, всеки сегмент включваше осем етажа стръмно, надвесено катерене, последвано от балкони, където той си почиваше за кратко, докато се изкачваше нагоре.

Свободното соло изкачване на Хонълд на емблематичната сграда в столицата на Тайван беше излъчено на живо с 10-секундно закъснение.

American climber Alex Honnold has scaled one of the world's tallest buildings without a rope or protective equipment.



🔗 https://t.co/UIKhdLNTjo pic.twitter.com/BxIeCYBbwO — Sky News (@SkyNews) January 25, 2026

Изкачването, първоначално насрочено за събота, беше отложено с 24 часа поради дъжд.

Облечен в червена тениска с къс ръкав, той размахваше ръце над главата си след като приключи.

„Каква гледка, невероятно е, какъв красив ден“, каза той след това.

„Беше много ветровито, така че си казах, не падай от върха. Опитвах се да се балансирам добре. Но беше, какво невероятно място, какъв красив начин да видиш Тайпе.“