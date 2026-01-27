Любопитно

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

27 януари 2026, 11:08
Източник: iStock

А мериканският скален катерач Алекс Хонълд заяви, че е получил „срамна“ сума за свободно изкачване на един от най-високите небостъргачи в света без въжета или защитна екипировка, предаде New York Post.

40-годишният смелчага изкачи масивната 508-метрова сграда Тайпе 101 в Тайван за малко повече от 90 минути по време на събитието „Skyscraper Live“ на Netflix в неделя, 25 януяри – но по-късно разкри, че заплатата му е била нищо в сравнение с това, което печелят други професионални спортисти.

Човекът-паяк изкачи 36-етажна сграда в Париж

„Няма да кажа. Това е срамна сума“, каза Хонълд пред "The New York Times" за възнаграждението си за изкачването.

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара.“

„Някой, за когото дори не сте чували и на никой не му пука“, добави той.

Известният скален катерач не разкри сумата, която му е била платена, за да изкачи свободно масивния небостъргач, но каза, че е била около половин милион долара.

Катерене, при което предпазна мрежа е морето

Но Хонълд сподели, че независимо от заплащането, той с удоволствие би извършил смъртоносното деяние безплатно, стига сградата да му даде разрешение.

„Ако нямаше телевизионна програма и сградата ми дадеше разрешение да го направя, бих го направил, защото знам, че мога, и щеше да е невероятно.“

Хонълд е запознат със смъртоносни изкачвания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Роденият в Сакраменто спортист е най-известен с рекордното си изкачване на Ел Капитан в Йосемити без въже и през 2022 г. стана първият, който изкачи 2 308-метровата отвесна скала в Гренландия с катерача Хейзъл Финдли.

За изкачването на небостъргача Тайпе 101, Хонълд изкачи един ъгъл на високата конструкция, използвайки малки Г-образни издатини като стъпки, периодично преминавайки около масивни орнаментални структури и издърпвайки се нагоре с голи ръце.

Небостъргачът има 101 етажа, като най-трудната секция са средните 64 етажа – известни като „бамбуковите кутии“, които придават на сградата нейния характерен вид.

Разделен на осем сегмента, всеки сегмент включваше осем етажа стръмно, надвесено катерене, последвано от балкони, където той си почиваше за кратко, докато се изкачваше нагоре.

Свободното соло изкачване на Хонълд на емблематичната сграда в столицата на Тайван беше излъчено на живо с 10-секундно закъснение.

Изкачването, първоначално насрочено за събота, беше отложено с 24 часа поради дъжд.

Облечен в червена тениска с къс ръкав, той размахваше ръце над главата си след като приключи.

„Каква гледка, невероятно е, какъв красив ден“, каза той след това.

„Беше много ветровито, така че си казах, не падай от върха. Опитвах се да се балансирам добре. Но беше, какво невероятно място, какъв красив начин да видиш Тайпе.“

Източник: New York Post    
