България

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

Близо 80% от антибиотиците у нас се приемат напразно – как масовото самолечение превръща банални инфекции в смъртоносни заплахи

27 януари 2026, 11:44
Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент
Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям
Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване

Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване
България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици

България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици
Абсурдна съдебна ситуация:

Абсурдна съдебна ситуация: "Софийска вода" съди Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида

"Миризма на разлагащо се месо": Превишени стойности на серен диоксид в Димитровград
Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите
Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

Б ългария е изправена пред невидима, но опустошителна криза. Докато вниманието на обществото е насочено към политически рокади и икономически трусове, в домашните аптечки на българите се подготвя почвата за здравословна катастрофа. Новите данни от началото на 2026 г. са стряскащи: между 50% и 80% от антибиотиците, изписани или закупени у нас, са били напълно излишни. Те не са излекували никого, но са направили бактериите около нас по-силни.

Митът за „силното хапче“: Когато вирусът срещне грешното оръжие
Основният проблем в България остава фундаменталното неразбиране на разликата между вирус и бактерия. Масовото убеждение, че антибиотикът е „тежката артилерия“, която сваля високата температура при грип или настинка, е не само грешно, но и опасно.

Антибиотиците са създадени да атакуват жизнените функции на бактериите. Вирусите обаче имат напълно различна структура и механизъм на репликация, върху които тези лекарства нямат абсолютно никакво въздействие. Когато приемаме антибиотик при грип, ние не убиваме вируса, а унищожаваме полезната микрофлора в организма си, която е основният щит на имунната ни система. Резултатът? Тялото ни става още по-уязвимо.

„Супербактериите“ – армията, която сами обучаваме
Всеки път, когато приемем антибиотик без нужда или прекъснем курса му на втория ден („защото вече се чувствам добре“), ние даваме на бактериите безплатен урок по оцеляване. Това е процесът на антибиотична резистентност.

Оцелелите бактерии развиват механизми за защита и се превръщат в т.нар. „супербактерии“. Те вече не се влияят от стандартните лекарства. Ако тази тенденция продължи, медицината може да се върне в началото на XX век, когато обикновено порязване или банална инфекция след посещение при зъболекар са завършвали с фатален край, просто защото не е имало работещо лекарство.

Електронната рецепта: Спря ли „свободният прием“?
Въвеждането на електронните рецепти беше ключова стъпка към затягане на контрола. Данните от последната година обаче показват смесени резултати. Макар и да стана по-трудно да се купи антибиотик „под масата“ в големите вериги аптеки, в по-малките населени места натискът върху фармацевтите остава огромен.

Често пациентите прибягват до изнудване на личните си лекари с аргумента: „Ако не ми изпишете антибиотик, ще отида при друг лекар“. Този социален натиск, съчетан с недоверието в имунната система, поддържа високите нива на консумация, които нареждат България на челните места в ЕС по употреба на антибиотици извън болниците.

5 златни правила, които спасяват животи
За да не се превърне антибиотикът от спасение в заплаха, експертите напомнят няколко критични правила:

Никога без рецепта: Само лекар може да прецени дали инфекцията е бактериална.

Завършете курса докрай: Дори симптомите да изчезнат, недоубитите бактерии са тези, които стават резистентни.

Спазвайте точен час: За да е ефективен, концентрацията на лекарството в кръвта трябва да е постоянна.

Забравете за самолечението: Антибиотикът, който е помогнал на съседа, може да е абсолютно неефективен за вашия тип бактерия.

Изисквайте изследване: При възможност винаги правете антибиограма, за да се изпише най-точното лекарство.

Отговорността е обща
Антибиотиците са едно от най-великите открития на човечеството, но ние ги приемаме за даденост. Битката срещу антибиотичната резистентност не се води само в лабораториите на учените, а на гишето в аптеката и в кабинета на лекаря.

Следващия път, когато посегнете към антибиотика за лека хрема, помислете за това: дали когато наистина имате нужда от него при тежка пневмония или операция, той все още ще има силата да ви спаси? Бъдещето на медицината зависи от дисциплината ни днес.

Ето полезно допълнение към статията, оформено като практическо каре, което да даде на читателите алтернатива на „хапчето за всичко“:

Природната аптека: Как да подкрепим имунитета си без химия?
Преди да посегнете към силните медикаменти при първите признаци на настинка, вижте кои са доказаните съюзници на организма в борбата с вирусите:

Бъз (Черен бъз): Едно от най-мощните средства в българската народна медицина. Богат на антоцианини, той блокира способността на вирусите да навлизат в клетките и съкращава времето за боледуване.

Клей (Прополис): Наричат го „природният антибиотик“. Пчелният клей има силно антисептично и противовъзпалително действие. Няколко капки клеева тинктура във вода са отлична превенция.

Джинджифил и Куркума: Тази комбинация е „злато“ за имунната система. Джинджифилът действа загряващо и потогонно, а куркуминът в куркумата е мощен антиоксидант, който успокоява възпалителните процеси.

Витамин C от естествени източници: Вместо синтетични таблетки, заложете на шипки (най-висока концентрация), киви, цитруси или ферментирали храни като кисело зеле, които освен витамини, доставят и ценни пробиотици.

Цинк: Минералът, който е критично важен за активирането на Т-клетките (убийците на вируси в нашето тяло). Можете да го намерите в тиквените семки, ядките и бобовите култури.

Ехинацея: Билката, която буквално „събужда“ белите кръвни телца. Важно е обаче да се приема при първите симптоми, за да бъде максимално ефективна.

Важно: Естествените средства са идеални за превенция и подкрепа, но те не заместват лекарската консултация, ако състоянието ви се влошава или поддържате висока температура повече от три дни.

Антибиотична резистентност Здравна криза Неправилна употреба на антибиотици Супербактерии Самолечение Електронни рецепти Вируси и бактерии Имунна система Естествени средства Правила за антибиотици
Последвайте ни
Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево"

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
Догодина Volvo пуска нов хибриден SUV в Европа

Догодина Volvo пуска нов хибриден SUV в Европа

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Любопитно Преди 23 минути

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

<p>Къде са останалите 10 милиарда?&nbsp;67% от левовете вече не са в обращение</p>

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Пари Преди 24 минути

Само 10 милиарда лева остават в разплащателната система на страната

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

България Преди 40 минути

Железобетонния мост над река Арда е бил залят

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Любопитно Преди 44 минути

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

България Преди 44 минути

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

<p>Най-големият хит на Netflix отпада от БАФТА &ndash; каква е причината</p>

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Любопитно Преди 57 минути

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Джеси Бъкли и Джейкъб Елорди са сред актьорите, които могат да си осигурят номинации за филмовите награди БАФТА

Ескалация: Северна Корея изстреля втора в рамките на месец ракета към Японско море

Ескалация: Северна Корея изстреля втора в рамките на месец ракета към Японско море

Свят Преди 1 час

Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари

Мъж загина на място, блъснат от кола на Околовръстното в Ямбол

Мъж загина на място, блъснат от кола на Околовръстното в Ямбол

България Преди 1 час

70-годишен пешеходец издъхна на Околовръстното, блъснат от „Тойота“. Пътният ад в града продължи с кървав инцидент, при който млада жена с над 1.2 промила алкохол помете двама мъже до таксиметрова кола. Вижте черната хронология от последните часове

Губернаторът на Калифорния обвини TikTok в цензура на критики към Тръмп

Губернаторът на Калифорния обвини TikTok в цензура на критики към Тръмп

Свят Преди 1 час

„Треска за Оскари“ представя 85 хитови заглавия

„Треска за Оскари“ представя 85 хитови заглавия

Любопитно Преди 1 час

От 2 февруари киноманите ще могат да се насладят на незабравими филмови емоции в продължение на шест седмици

Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре

Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре

България Преди 1 час

То е станало тази сутрин, получени са редица сигнали на телефон 112

.

Какво представлява „Съветът на мира“ на Тръмп и кой се е присъединил досега?

Свят Преди 1 час

Новата мирна инициатива на Тръмп събира както съюзници, така и авторитарни режими, но разделя Запада и засилва опасенията, че подкопава ролята на ООН

Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Свят Преди 2 часа

Пътуванията бяха силно нарушени през уикенда, като над 10 500 полета в САЩ бяха отменени в неделя, 25 януари

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 2 часа

Новината съобщиха председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди

<p>От мистични езера до древни замъци: Какво да не пропуснете в Португалия</p>

БезГранично: От мистични езера до древни замъци - какво да видите и да ядете в Португалия

БезГранично Преди 2 часа

"Иран иска сделка": Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток

"Иран иска сделка": Американският самолетоносач пристигна в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

"Дипломацията остава на масата за преговори", заяви Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Александра Сърчаджиева показа как е подложена за тормоз в мрежите

Edna.bg

„Треска за Оскари“ представя 85 хитови заглавия

Edna.bg

Елина Свитолина прегази Гоф и чака Сабаленка

Gong.bg

Кой е героят? Избери Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Бедствено положение в Община Ардино: Шест села отново откъснати от света заради наводнен мост

Nova.bg

Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина (СНИМКИ)

Nova.bg