Разкриха истинското име на куклата Кен 65 години по-късно

К ен е в светлината на прожекторите преди 65-ия си рожден ден този март, а феновете най-накрая научиха пълното име на ту от време на време гаджето на Барби - Кенет Шон Карсън.

Дългоочакваното осъзнаване идва, когато Mattel обяви „нова ера“ за Кен в скорошна публикация в Instagram.

На 65 години Кен изглежда готов да опита нещо ново и не се върти изцяло около Барби.

Кен е представен от Mattel през март 1961 г. и е кръстен на Кенет Хандлър, син на съоснователите на Mattel Рут и Елиът Хандлър.

Дъщерята на Рут, Барбара, от друга страна, е вдъхновението за Барби.

Според изданието, Кен започва да се продава в магазините през март 1961 г., две години след пускането на първата кукла Барби.

Реклама от 1961 г. за мъжкия еквивалент на Барби гласи: „Всичко започна на танца. Барби, известната кукла тийнейджърка и моден модел на Mattel, почувства, че това ще бъде специална вечер. И тогава се случи. Тя срещна Кен и някак си знаеше, че тя и Кен ще отидат заедно.“

„И така, сега Mattel ви представя Кен, гаджето на Барби, с пълен гардероб от перфектно скроени дрехи с несравнимо качество. Сега Кен и Барби се срещат за обяд в училище, ходят на партита на студентските братства и просто релаксират заедно“, продължава гласът зад кадър от рекламата.

В рекламата беше представена мъжка кукла по бански с кърпа.

Повече от 20 години по-късно, вдъхновението зад куклата Кен говори пред Los Angeles Times за това как тя се различава от популярната детска играчка. Кенет, който е работил като инвеститор в недвижими имоти в Ню Йорк, казва през 1989 г.: „Куклата Кен е Малибу. Той ходи на плаж и сърфира. Той е всички тези перфектни американски неща.“

Синът на Рут обаче „свирел на пиано и ходел на филми със субтитри“, когато бил в гимназията. „Бях зубър – истински зубър. Всички момичета ме мислеха за глупак“, казал той по онова време.

Скандалната двойка кукли е преживяла своите възходи и падения, като се раздели през 2004 г. след 43 години брак. Тогава се говореше, че Барби се среща с Блейн, австралийска кукла сърфист. Барби и Кен възобновиха романса си през 2011 г. на снимачната площадка на „Играта на играчките 3“, според Entertainment Weekly.

Кен сега е на ново пътешествие. Mattel написа в скорошната си актуализация на статуса: „След 65 години Кен е готов да изследва нова ера, като опита 65 нови неща. Откъде да започне?“

Докато Кен се сбогуваше с океана в емоционално видео, той каза: „Не бъди солен. Това не е завинаги. Ще поддържаме връзка. Изпрати махване.“

„Не поглеждай назад“, каза си той, докато се отдръпваше от водата.

Mattel изненада интернет през 2018 г. , като разкри фамилното име на Барби, Робъртс, в чест на Националния ден на братята и сестрите. Друг по-малко известен факт е, че куклата – чието пълно име е Барбара Милисент Робъртс – има три сестри: Скипър, Стейси и Челси.

Също в новина, която шокира света на детските играчки, японската компания Sanrio разкри през 2024 г., че Hello Kitty не е котка.

„Всъщност тя е малко момиченце, родено и израснало в предградията на Лондон“, каза старши вицепрезидентът по маркетинг и бранд мениджмънт на Sanrio Джил Кох по време на сегмент в предаването Today по това време. „Тя има майка и баща и сестра близначка Мими, която е и най-добрата ѝ приятелка. Тя обича да пече бисквитки и да създава нови приятелства.“

Въпреки че споделя името си, Кенет Хандлър казва в интервю за Los Angeles Times през 1989 г. , че не вижда отражението си в куклата.

Първоначално предлагана на пазара като Малибу Кен, перфектното гадже тийнейджър, куклата прекарваше по-голямата част от времето си в сянката на Барби. Но Кен може би най-накрая е готов да докаже, че е „Кеноусещащ“.

Според публикацията на Mattel в Instagram, Кен е решил, че „трябва да види какво още има“.

По-добре късно, отколкото никога.