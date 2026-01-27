България

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

Според Кирил Борисов част от международните инвеститори все още вярват в това

27 януари 2026, 11:53
Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите
Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение
Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент
Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям
Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване

Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване
България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици

България взима спешни мерки срещу свръхупотребата на антибиотици
Абсурдна съдебна ситуация:

Абсурдна съдебна ситуация: "Софийска вода" съди Люси Иларионов за стари сметки години след закрита партида
Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на

Шофьор загина, след като се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево"

Р азследващият журналист Кирил Борисов от „24 часа“ коментира последната информация за българската „криптокралица“ Ружа Игнатова, която е издирвана заради глобална измама на стойност над 3,6 милиарда паунда, съобщи NOVA.

Борисов обясни в студиото на предаването „Твоят ден“, че последните данни идват от германски полицейски източници, според които няма доказателства, че Игнатова е мъртва. По данни на високопоставен полицейски служител тя все още може да е жива. Противоположната версия, че Игнатова е починала и тялото ѝ е изхвърлено в Йонийско море, се появява още през 2018 г., но остава непотвърдена.

Журналистът уточни, че последното ѝ появяване е от 2017 година, когато тя пътува със самолет от София към Атина. Оттогава изчезва от публичното пространство, а издирването ѝ е международно – включително в САЩ, Германия, Великобритания и България.

Игнатова е съосновател на OneCoin, известна криптопирамида, чрез която е измамила над 3 милиона инвеститори по целия свят. Борисов обясни, че схемата е работила чрез продажба на обучителни пакети, обещаващи доход от криптовалутата OneCoin, която никога не става конвертируема и реално не функционира като криптовалута.

Той посочи, че измамата и пране на пари са двете основни престъпления, по които се разследва Игнатова, и че схемата е част от по-голяма международна престъпна структура.

Борисов коментира, че въпреки изчезването ѝ, част от международните инвеститори все още вярват, че тя е жива и продължават да участват в подобни проекти, макар и в по-малки мащаби. Той също така отбеляза, че някои от имуществата ѝ в България, включително три къщи в центъра на София, са предмет на разследване и потенциално изземване.

Журналистът изрази скептицизъм, че българските разследвания ще успеят да възстановят активи или да осигурят справедливост за измамените инвеститори, като подчерта, че милиардите са разпределени по международни канали и фирми.

Борисов поясни, че има спекулации за промяна на самоличността на Игнатова и възможността тя да живее „друг живот“ в неизвестна държава, но според него е малко вероятно да е успяла да остане дълго време анонимна, имайки предвид големия мащаб на случая.

Той също така посочи, че други лица, свързани с организацията, като брат ѝ Константин Игнатов и майка ѝ Веска, са били използвани като публични лица на схемата, но не могат да заменят нейното лидерство.

Според Борисов, вероятността Игнатова да бъде открита е минимална, а международните органи ще продължат разследванията. Той добави, че измамените инвеститори по света едва ли ще бъдат възстановени, а разследванията в България и чужбина се сблъскват с липса на доказателства и ограничения в проследяването на криптовалута.

Източник: NOVA    
Ружа Игнатова Криптокралица OneCoin Финансова измама Пране на пари Международно издирване Криптопирамида Измамени инвеститори Разследване Изчезнала
Последвайте ни

По темата

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
10-те най-скъпи породи кучета в света

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Свят Преди 16 минути

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 28 минути

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Снимката е илюстративна

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Свят Преди 1 час

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

<p>&quot;Всички ще умрем&quot;: Обновяват&nbsp;&quot;Часовника на Страшния съд&quot;&nbsp;- експертите имат плашещи прогнози</p>

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" ще бъде обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Свят Преди 1 час

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 1 час

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

България Преди 1 час

Заподозреният за убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Любопитно Преди 1 час

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

<p>Достатъчно зряло ли е човечеството за супер AI</p>

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Технологии Преди 2 часа

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

България Преди 2 часа

Той си е отишъл на 76-годишна възраст

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

България Преди 2 часа

Железобетонния мост над река Арда е бил залят

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Любопитно Преди 2 часа

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

България Преди 2 часа

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

<p>Най-големият хит на Netflix отпада от БАФТА &ndash; каква е причината</p>

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Любопитно Преди 2 часа

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Джеси Бъкли и Джейкъб Елорди са сред актьорите, които могат да си осигурят номинации за филмовите награди БАФТА

<p>Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве</p>

Сватба след 7 дни и „рециклиран“ годеж: Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве

Любопитно Преди 2 часа

Бившият бляскав модел, на 47 години, се омъжи за бизнесмена на пищна церемония в Дубай след бурна „едноседмична“ романтика

Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Свят Преди 2 часа

Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари

Мъж загина на място, блъснат от кола на Околовръстното в Ямбол

Мъж загина на място, блъснат от кола на Околовръстното в Ямбол

България Преди 2 часа

70-годишен пешеходец издъхна на Околовръстното, блъснат от „Тойота“. Пътният ад в града продължи с кървав инцидент, при който млада жена с над 1.2 промила алкохол помете двама мъже до таксиметрова кола. Вижте черната хронология от последните часове

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Семейство Бекъм между гордостта и напрежението: Виктория с френско отличие, Дейвид с трогателно послание, а Бруклин и Никола – встрани, но заедно

Edna.bg

Александра Сърчаджиева показа как е подложена на тормоз в мрежите

Edna.bg

Ница няма да тренира в България преди гостуването на Лудогорец

Gong.bg

Казусите, които Христо Янев трябва да реши до старта

Gong.bg

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg

Какво следва след разговорите на Йотова с възможните служебни премиери

Nova.bg