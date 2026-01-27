Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

Ж естоко убийство разтърси варненското село Кичево. Чужд гражданин е задържан за смъртта на своя хазяин, а екипи на пожарната и специализирани водолази проведоха опасна акция в 60-метров кладенец, за да открият ножа, с който е извършено престъплението.

Разкритията

Заподозреният в убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България. Според събраните доказателства, мъжът с инициали К.К. е бил наемател в имот, собственост на жертвата. Извършителят вече е задържан от органите на реда.

Престъплението

Жертвата е издъхнала вследствие на множество прободни рани. Експертизата показва, че ножът е засегнал жизненоважни органи, което е довело до фаталния край. За да прикрие следите си, извършителят е направил опит да се отърве от хладното оръжие.

Акцията в кладенеца Ключов момент в разследването се оказа издирването на ножа. Вчера екип от Сектор „Специализирана оперативна дейност“ (СОД) към пожарната във Варна проведе сложна операция в изключително дълбок – 60-метров кладенец.

Поради огромната дълбочина и риска за разследващите, в акцията бяха включени алпинисти и водолази със специализирано оборудване. Служителите са използвали специфични алпийски способи за спускане, като са взети всички мерки за безопасност при работа в опасна среда.

Процесуално-следствените действия по случая продължават под надзора на прокуратурата.