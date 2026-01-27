Губернаторът на Калифорния обвини TikTok в цензура на критики към Тръмп

Г убернаторът на американския щат Калифорния Гавин Нюсъм обвини администраторите на социалната платформа TikTok, че цензурират съдържание, в което има критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".

От канцеларията на Нюсъм обявиха, че той е разпоредил разследване на практиките за модериране на съдържание от страна на социалната медия, за да се определи дали те нарушават щатските закони.

"Гавин Нюсъм започва ревизия на това поведение и призовава щатските правосъдни власти да установят дали то нарушава законите на Калифорния“, съобщиха от канцеларията на губернатора в социалната платформа X.

Демократът Нюсъм и републиканецът Тръмп отдавна си разменят критики, обръща внимание "Ройтерс".

TikTok, собственост на китайската компания ByteDance, от години е под засиленото внимание на американските власти заради опасения, свързани със защитата на личните данни и евентуално влияние от страна на Пекин.

В САЩ вече бяха приети редица ограничения за използването на приложението на служебни устройства, а Конгресът обсъжда законодателство, което може да доведе до забрана на платформата, ако тя не бъде продадена на американска компания.

Самата TikTok отрича да цензурира политическо съдържание и твърди, че прилага еднакви правила за модериране към всички потребители.