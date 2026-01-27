Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

С едмицата на висшата мода в Париж 2026 г. стартира на 26 януари и ще продължи до 29 януари, като известни модни къщи, включително Dior, Schiaparelli, Chanel и Armani, показват най-новите си колекции от мода в Града на светлината.Едноименната къща на Валентино Гаравани ще представи първото си шоу след смъртта на основателя миналата седмица, а всички камери ще са вперени в подиума.

Звездните гости очакват този момент цяла година, и внимателно подбират визиите си със стилистите си. Но тази година мнозина от тях превърнаха последния писък на модата от вълнение в ужас.

Разгледайте нашата галерия, за да видите най-големите модни провали: