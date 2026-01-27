Свлачище временно затвори прохода Троян-Кърнаре

Д вижението на моторни превозни средства през прохода Троян-Кърнаре беше спряно във вторник сутрин след получени редица сигнали за свлачище на земна и скална маса върху пътното платно от южната страна.

Малко преди обяд от АПИ информираха, че то вече е възстановено.

Първият сигнал за свачището е бил подаден около 8:30 ч. До разчистване на пътя бе създадена съвместна организация от областните дирекции на МВР в Пловдив и Ловеч.

През месец декември проходът Троян-Кърнаре отново беше затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.