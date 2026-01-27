Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

Н а 76 години почина един от най-големите китаристи на българската рок музика - Илия Караянев.

Известният като Личо Стоунса виртуоз е роден на 27 юли 1949 г. в любимия си Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като първите му уроци са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows.

Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец.

През 70-те е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата, след което се разделят, предава "Фокус".

През 1984 г. емигрира в Швеция, след това има изяви по кораби в оркестри в Германия и Норвегия. Едва оцелява след тежка катастрофа през 1996 г.

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, в който свири заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.