Свят

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

27 януари 2026, 12:24
Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Д ърво е паднало тази сутрин върху движещ се влак на полуостров Пелопонес в Южна Гърция, съобщава местният информационен сайт patrisnews.com.

При инцидента е пострадал машинистът на композицията.

Влакът е пътувал по линията Пиргос – Катаколо, когато голям бор е паднал върху предната част на мотрисата.

При удара е бил ранен машинистът, а на влака са нанесени материални щети.

На мястото са били изпратени екипи на противопожарната служба, за да отстранят дървото и да осигурят безопасността на железопътната линия. Раненият машинист е бил откаран в болница в Пиргос с частен автомобил.

Източник: Петър Къдрев, БТА    
гърция влак дърво
Последвайте ни
Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
И Audi смята, че браншът прекали с големите екран в колите

И Audi смята, че браншът прекали с големите екран в колите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Свят Преди 17 минути

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 29 минути

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

<p>&quot;Всички ще умрем&quot;: Обновяват&nbsp;&quot;Часовника на Страшния съд&quot;&nbsp;- експертите имат плашещи прогнози</p>

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" ще бъде обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Свят Преди 1 час

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 1 час

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

България Преди 1 час

Заподозреният за убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

България Преди 1 час

Според Кирил Борисов част от международните инвеститори все още вярват в това

Снимката е илюстративна

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

България Преди 1 час

Близо 80% от антибиотиците у нас се приемат напразно – как масовото самолечение превръща банални инфекции в смъртоносни заплахи

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Любопитно Преди 1 час

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

<p>Достатъчно зряло ли е човечеството за супер AI</p>

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Технологии Преди 2 часа

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

България Преди 2 часа

България пренаписа историята през 2026 г., превръщайки се в световен прецедент: най-високите постове в държавата се заемат едновременно от жени. От „Дондуков“ 2 до Конституционния съд – кои са дамите, в чиито ръце са всички ключове за властта у нас?

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

България Преди 2 часа

Той заяви, че ще се занимава с бизнес

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

България Преди 2 часа

Той си е отишъл на 76-годишна възраст

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

България Преди 2 часа

Железобетонния мост над река Арда е бил залят

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Любопитно Преди 2 часа

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

България Преди 2 часа

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

<p>Най-големият хит на Netflix отпада от БАФТА &ndash; каква е причината</p>

Какво да очакваме от номинациите за БАФТА

Любопитно Преди 2 часа

Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Джеси Бъкли и Джейкъб Елорди са сред актьорите, които могат да си осигурят номинации за филмовите награди БАФТА

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

Семейство Бекъм между гордостта и напрежението: Виктория с френско отличие, Дейвид с трогателно послание, а Бруклин и Никола – встрани, но заедно

Edna.bg

Александра Сърчаджиева показа как е подложена на тормоз в мрежите

Edna.bg

Ница няма да тренира в България преди гостуването на Лудогорец

Gong.bg

Казусите, които Христо Янев трябва да реши до старта

Gong.bg

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер

Nova.bg

Какво следва след разговорите на Йотова с възможните служебни премиери

Nova.bg