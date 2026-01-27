Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

Ш ест села в община Ардино отново са без пътна връзка заради придошлата река Арда и заливането на моста за село Китница, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Съоръжението, което е част от републиканската пътна мрежа, е единствената пътна връзка за селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Мостът е бил залят вследствие на обилните валежи, паднали на територията на общината.

От хидрометеорологичната обсерватория в Кърджали съобщиха за БТА, че отчетеното количество валежи в общината за изминалото денонощие е 20 литра на квадратен метър.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци, с цел гарантиране безопасността на населението.

Железобетонният мост над река Арда се залива за втори път от началото на годината. Първият случай беше на 8 януари, когато кметът на община Ардино обяви частично бедствено положение.