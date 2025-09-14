Свят

Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият

14 септември 2025, 08:49
Източник: AP/БТА

Р умъния вдигна два изтребителя F-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Reuters.

В изявлението на ведомството се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.

Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

"Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише в изявлението.

Източници на Euronews съобщават, че след като двата самолета са кацнали, от базата „Михаил Когълничану“ са излетели два самолета Eurofighter Typhoon.

Първото съобщение RO-Alert е пристигнало за жителите на Тулча около 18:12 ч., а друго е било изпратено след изтичането на първата тревога.

Местните жители казват, че вече са свикнали и знаят какво да правят в подобни ситуации.

Като първи реакции, министърът на отбраната Йонут Моштеану заяви, че населението не е било в опасност и че „Румъния защитава своето въздушно пространство и остава бдителна пред руската агресия“. По-късно украинският президент Володимир Зеленски заяви в X, че дронът е навлязъл на 10 километра навътре в румънска територия – информация, която румънските власти все още не са потвърдили или отхвърлили.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в профила си в X, че руски дрон е навлязъл 10 километра във въздушното пространство на Румъния. Той допълни, че е било нарушено и въздушното пространство на Беларус.

„Днес Румъния мобилизира бойни самолети заради руски дрон в своето въздушно пространство. Според наличните данни, дронът е навлязъл около 10 километра в румънска територия и е оперирал във въздушното пространство на НАТО в продължение на около 50 минути. Също така днес Полша реагира на заплахата от руски атаки с дронове.

Всъщност руските дронове присъстваха през целия ден в различни региони на Украйна, включително северните, практически по границата с Беларус. Според предварителната информация, въздушното пространство на Беларус също е било нарушено за влизане в украинското въздушно пространство в посока Волин.“

Източници на Euronews: Два Eurofighter Typhoon бяха вдигнати

По данни на източници на Euronews, двата самолета F-16, които първоначално патрулираха в района, са кацнали, а след това два Eurofighter Typhoon са били вдигнати от базата „Михаил Когълничану“, за да продължат наблюдението.

Вторият RO-Alert – продължение на първия

Второто съобщение RO-Alert е било издадено поради изтичането на 90-те минути от първата тревога, без въздушната тревога да бъде отменена.

Полша обяви тревога

Полша обяви тревога, а за известно време дори максимална такава, също вследствие на руските атаки срещу Украйна в събота вечерта, на 13 септември.

По-късно премиерът Доналд Туск обяви в X, че ситуацията се е успокоила, но че поляците „остават бдителни“.

Второ съобщение RO-Alert за Тулча

Около 20.00 ч. гражданите на Тулча получиха ново съобщение RO-Alert за северната част на окръга. Населението беше информирано за възможността от падане на обекти от въздушното пространство.

Министърът на отбраната: Румъния защитава своето въздушно пространство и остава бдителна пред руската агресия

Малко след като беше обявена тревогата в Тулча, министърът на отбраната Йонут Моштеану публикува първата си реакция във Facebook:

„Кратка информация.

Румънските военновъздушни сили прихванаха днес, 13 септември, руски дрон, навлязъл в националното въздушно пространство.

Два самолета F-16 бяха излетели по спешност от база 86 Фетещ и проследиха дрона до изчезването му от радара в района на Чилия Веке. Ситуацията беше следена постоянно, а населението не е било в опасност.

Мисията е в ход и ще се върнем с подробности. Румъния защитава своето въздушно пространство и остава бдителна пред руската агресия.“

В хода на съботния ден, 13 септември, Йонут Моштеану заяви, че руските дронове, които навлязат в румънското въздушно пространство, ще бъдат сваляни.

През последните години жителите на Констанца и Тулча са получили 40 съобщения RO-ALERT, сигнализиращи риск от падане на обекти от въздушното пространство, посочва Euronews. Първата тревога беше през септември 2023 г.

Източник: EuroNews, БТА/Николай Велев    
румъния дрон русия
Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

biss.bg
