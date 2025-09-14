Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Р умъния вдигна два изтребителя F-16 във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи румънското министерството на отбраната, цитирано от Reuters.

В изявлението на ведомството се посочва, че жителите на югоизточната област Тулча, която се намира близо до Дунав и украинската граница, са били призовани да се укрият.

Министерството добавя, че изтребителите са засекли и проследили дрона, който впоследствие е изчезнал от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

"Дронът не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена опасност за населението", пише в изявлението.

Източници на Euronews съобщават, че след като двата самолета са кацнали, от базата „Михаил Когълничану“ са излетели два самолета Eurofighter Typhoon.

Първото съобщение RO-Alert е пристигнало за жителите на Тулча около 18:12 ч., а друго е било изпратено след изтичането на първата тревога.

Местните жители казват, че вече са свикнали и знаят какво да правят в подобни ситуации.

Като първи реакции, министърът на отбраната Йонут Моштеану заяви, че населението не е било в опасност и че „Румъния защитава своето въздушно пространство и остава бдителна пред руската агресия“. По-късно украинският президент Володимир Зеленски заяви в X, че дронът е навлязъл на 10 километра навътре в румънска територия – информация, която румънските власти все още не са потвърдили или отхвърлили.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в профила си в X, че руски дрон е навлязъл 10 километра във въздушното пространство на Румъния. Той допълни, че е било нарушено и въздушното пространство на Беларус.

„Днес Румъния мобилизира бойни самолети заради руски дрон в своето въздушно пространство. Според наличните данни, дронът е навлязъл около 10 километра в румънска територия и е оперирал във въздушното пространство на НАТО в продължение на около 50 минути. Също така днес Полша реагира на заплахата от руски атаки с дронове.

Всъщност руските дронове присъстваха през целия ден в различни региони на Украйна, включително северните, практически по границата с Беларус. Според предварителната информация, въздушното пространство на Беларус също е било нарушено за влизане в украинското въздушно пространство в посока Волин.“

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

По данни на източници на Euronews, двата самолета F-16, които първоначално патрулираха в района, са кацнали, а след това два Eurofighter Typhoon са били вдигнати от базата „Михаил Когълничану“, за да продължат наблюдението.

Второто съобщение RO-Alert е било издадено поради изтичането на 90-те минути от първата тревога, без въздушната тревога да бъде отменена.

Полша обяви тревога, а за известно време дори максимална такава, също вследствие на руските атаки срещу Украйна в събота вечерта, на 13 септември.

По-късно премиерът Доналд Туск обяви в X, че ситуацията се е успокоила, но че поляците „остават бдителни“.

Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025

Около 20.00 ч. гражданите на Тулча получиха ново съобщение RO-Alert за северната част на окръга. Населението беше информирано за възможността от падане на обекти от въздушното пространство.

Малко след като беше обявена тревогата в Тулча, министърът на отбраната Йонут Моштеану публикува първата си реакция във Facebook:

„Кратка информация.

Румънските военновъздушни сили прихванаха днес, 13 септември, руски дрон, навлязъл в националното въздушно пространство.

Два самолета F-16 бяха излетели по спешност от база 86 Фетещ и проследиха дрона до изчезването му от радара в района на Чилия Веке. Ситуацията беше следена постоянно, а населението не е било в опасност.

Мисията е в ход и ще се върнем с подробности. Румъния защитава своето въздушно пространство и остава бдителна пред руската агресия.“

В хода на съботния ден, 13 септември, Йонут Моштеану заяви, че руските дронове, които навлязат в румънското въздушно пространство, ще бъдат сваляни.

През последните години жителите на Констанца и Тулча са получили 40 съобщения RO-ALERT, сигнализиращи риск от падане на обекти от въздушното пространство, посочва Euronews. Първата тревога беше през септември 2023 г.