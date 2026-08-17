Свят

Смъртоносна нощ в Русия: Ракетна атака на Украйна взе шест жертви

През последните седмици Москва засили ракетните си атаки в цяла Украйна, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в руската територия

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 август 2026, 09:09
Смъртоносна нощ в Русия: Ракетна атака на Украйна взе шест жертви
Източник: iStock/GettyImages

Шестима души бяха убити, а четирима бяха ранени при украински ракетни удари в руската Белгородска област през нощта, съобщи нейният временно изпълняващ длъжността губернатор.

Сред ранените има 14-годишно дете, написа Александър Шуваев в социалната мрежа Telegram рано сутринта в понеделник, съобщава Би Би Си (BBC).

Ударите идват една нощ след атаката, наречена от официалните лица „най-мащабната“, предприета от Украйна тази година, при която загинаха най-малко седем души.

При руски атаки срещу Украйна през същата нощ също загинаха най-малко седем души, а повече от 39 бяха ранени.

Шуваев заяви, че последните удари са опожарили сграда и са нанесени щети върху автомобил в село Колосково във Валуйски окръг, което се намира близо до границата на Русия с Украйна.

Раненото дете е изпратено в болница, докато други двама са получили медицинска помощ, добави той.

През последните седмици Москва засили ракетните си атаки в цяла Украйна, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в руската територия. И двете воюващи страни се обвиняват взаимно, че вземат под прицел цивилни граждани.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Война в Украйна Русия Украйна Белгород Ракетни удари Жертви Цивилни Конфликт Атаки с дронове Ескалация
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