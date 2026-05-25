Кал, тиня и унищожени домове: Каква е равносметката след потопа в Северна България

Най-засегнати бяха районите на Велико Търново, Габрово, Априлци и Севлиево

25 май 2026, 09:13
П релели реки, евакуирани хора, бедствено положение и десетки сигнали за наводнени домове в Централна Северна България. Най-засегнати бяха районите на Велико Търново, Габрово, Априлци и Севлиево, където поройните дъждове изкараха реки от коритата им, заляха улици и затвориха пътища.

Севлиево е един от най-тежко пострадалите райони, където хората започват да разчистват след водното бедствие. Улици останаха под над метър вода, а десетки жители бяха евакуирани с лодки заради покачването на река Росица. 

В понеделник министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево. 

Според кмета Иван Иванов целият град както и още шест села от общината са без вода. „Западният довеждащ водопровод беше спрян на 22 май поради това, че 87 метра от него беше отнесен над река Видима. Почистването на домовете на хората в най-ниската част на града е другия основен проблем. От вчера два екипа описват щетите. До снощи 85 жилища бяха обходени. Вероятно малко над 100 ще е общият брой. Има един човек в неизвестност от 10 часа на 23 май. От днес имаме помощ от Велико Търново и Габрово за почистването на района. Оптимистичният вариант е до довечера аварията да бъде отстранена и да се пусне отново водата“, разказа Иванов пред NOVA.

Той уточни, че се раздава минерална вода на гражданите, както и за лечебните заведения, училища и детски градини, при които няма да има прекъсване на учебния процес. 

Иванов открои няколко причини за бедствието - огромното количество вода, причинено от снеготопене от планината, съчетано с дъжд.

Областният управител на Габрово Кристина Сидерова посочи, че е в постоянен контакт с регионалния министър Иван Шишков. „Днес той, земеделският и социалният министри идват, за да се обсъдят  мерки в подкрепа на пострадалите. Освен в Севлиево, имаме пострадали домове и в Дряново и Габрово, където продължава описването на щетите и почистването. Продължава и доставката на вода от държавния резерв“, съобщи тя.

И добави, че еднократната помощ, на която имат право понеслите щети по домовете си, е в размер на 1171 евро. А след като бъдат описани щетите, ще се свика и междуведомствената комисия.

Днес хората започват тежкото разчистване на нанесените щети – кал, тиня и унищожени мебели се изнасят от домовете, докато жителите се опитват да спасят каквото е останало след бедствието. Много от тях разказват, че никога не са виждали подобен потоп, а водата е нахлула за минути, помитайки всичко по пътя си.

На място екип на NOVA разговаря с пострадали семейства в най-засегнатите райони. Хората описват внезапното покачване на водата и трудната нощ, в която са били евакуирани или са останали блокирани в домовете си.

„Бяхме си вкъщи, когато водата започна да идва. Първо бавно, а после изведнъж се усили“, разказва една от жителките на Севлиево.

По думите на пострадалите, щетите са огромни - унищожени са мебели, електроуреди и покъщнина. Част от семействата вече нямат перални, хладилници и основни домакински уреди, а домовете им са напълно наводнени.

Въпреки трудната ситуация, на място са се включили доброволци и спасителни екипи, които помагат за разчистването. Жители изразяват благодарност към доброволци, включително организации и местни инициативи, които са се включили в най-тежките моменти.

„Идваха доброволци и ни помагаха да разчистваме. Без тях нямаше да се справим“, споделят пострадалите.

Наводнения Бедствено положение Севлиево Евакуация Разчистване на щети Аварирал водопровод Министерска проверка Помощ за пострадали Доброволци Централна Северна България
